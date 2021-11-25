В Україні з’явилася нова схема заробітку на автомобілях

Через дефіцит нових машин українці почали торгувати місцями в черзі на нове авто

Українці почали заробляти гроші на дефіциті нових автомобілів. Про це пише сайт UBR з посиланням на Олега Назаренко, генерального директора Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів.

За його словами, в Україні з'явилася категорія людей, які стають у чергу на покупку машин з метою потім продати своє місце в ній кінцевому покупцю.

Він пояснив, що зараз черга на купівлю нового авто в Україні становить 4-7 місяців залежно від бренду та моделі. А деякі українці користуються цим, щоб заробити.

«Вони роблять передоплату на одне прізвище, наприклад, на Іванова. А потім, коли машина приходить, вони шукають покупця і пропонують йому заплатити додатково від її вартості 2 тис. євро, щоб отримати авто без черги. Потім просять у дилера виписати договір купівлі-продажу , але вже не на Іванова, а на прізвище покупця», – пояснив схему Назаренка.

Експерт зазначає, що дилери обговорювали питання, як перешкодити такому бізнесу, але не дійшли рішення. Зрештою, для дилера такі посередники не є проблемою, адже зазвичай під час замовлення авто вони вносять передоплату.

Покупець, пояснює Назаренко, може сказати, що спочатку оформляв покупку на інше прізвище, оскільки купує авто у подарунок. Крім того, переоформити договір йому дозволяє закон про захист споживачів.

Повідомлення про дефіцит автомобілів в Україні почали з’являтися ще у вересні. Так, наприкінці минулого місяця генеральний директор лізингової компанії OTP Leasing Андрій Павлушин повідомив, що у країні важко знайти вільну машину. Склади дилерів майже порожні.

Більшість виробників припинила приймати замовлення нових машин у виробництво. І нові поставки очікують не раніше початку 2022 року. Цього ж року дилери прогнозують лише невеликі поставки зі старих запасів. Але за ці машини серед автосалонів іде справжня боротьба.

Проблема з поставками автомобілів до України пов’язана з глобальним дефіцитом комплектуючих. За підрахунками експертів, цього року світові автомобільні виробники через проблеми з виробництвом втратять більше $200 млрд.