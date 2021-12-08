Українців готують до подорожчання автомобілів. Наскільки виростуть ціни

Експерти прогнозують подорожчання автомобілів в Україні вже наступного року

Автомобілі в Україні подорожчають, як нові, так і вживані. Про це повідомляє видання UBR із посиланням на експертів автомобільного ринку.

Так, наприклад, нові автомобілі у 2021 році мають подорожчати на 5-8%. Таку думку висловив Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних дилерів та імпортерів (ВААІД).

Про зростання цінників вже заявили деякі світові виробники. Наприклад, Audi оголосила про зростання цін на свої моделі на 3%, Mercedes – на 2%. Nissan та Honda також оголосили про подорожчання, але поки що не розкрили деталей.

Зростання цін, зазвичай, прив’язують до початку нового фінансового року, який у європейських компаній розпочнеться 1 січня, на відміну від деяких японських конкурентів, де це відбудеться у березні.

А керівник громадської спілки «Інститут дослідження авторинку» Станислав Бучацький впевнений, що подорожчання вживаних автомобілів буде ще більш стрімким. За його оцінкою, наступного року старі машини в Україні можуть подорожчати на 15-30%, залежно від віку та стану машини.

На тлі дефіциту в промисловості можуть відбутися помітні зміни серед купівельних переваг. Серед нових популярних автомобілів дедалі частіше з'являються китайські моделі. Переконатися у цьому можна, подивившись топ-10 вітчизняних бестселерів.

Нагадаємо, що незабаром на український ринок повернеться відома китайська марка автомобілів. Також у нас продаватимуть елітні «партійні» автомобілі з Китаю.