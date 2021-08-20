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    Позашляховики китайської армії дісталися до України (фото)

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    Китайський позашляховик&nbsp;BAW Warrior - Позашляховики китайської армії дісталися до України (фото)
    Китайський позашляховик BAW Warrior
    Фото з відкритих джерел

    В Україні з’явилися унікальні позашляховики, які розроблялися для армії Китаю

    На українському ринку з’явилися незвичні позашляховики – BAW Warrior. Їх випускають в Китаї. Зовнішні вони нагадують гібрид легендарного Hummer та пікапу Jeep Gladiator.

    Автомобіль розроблявся спеціально для китайської армії, але згодом з’явився і у «цивільних» автосалонах. Відтепер він доступний і в Україні.

    Про новинку відомо небагато. BAW Warrior потрапив на український ринок з дизельним турбодвигуном об'ємом 2.4 літра, який видає 140 кінських сил та 350 Нм крутного моменту.

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    Позашляховики китайської армії дісталися до України (фото)
    Позашляховики китайської армії дісталися до України (фото)
    Позашляховики китайської армії дісталися до України (фото)
    Позашляховики китайської армії дісталися до України (фото)
    Позашляховики китайської армії дісталися до України (фото)
    Позашляховики китайської армії дісталися до України (фото)
    Позашляховики китайської армії дісталися до України (фото)
    Позашляховики китайської армії дісталися до України (фото)
    Позашляховики китайської армії дісталися до України (фото)
    Позашляховики китайської армії дісталися до України (фото)

    Поки що новинка доступна виключно в кузові «пікап». Є версії як з одинарною кабіною, так і з подвійною.

    Стартова ціна Warrior – близько $30 тисяч.

    Нещодавно в Україні також стартували продажі нового покоління Toyota Land Cruiser, яке отримало індекс 300. Більш детально про новинку – за посиланням.

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    Позашляховики китайської армії дісталися до України (фото)