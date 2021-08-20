Позашляховики китайської армії дісталися до України (фото)

В Україні з’явилися унікальні позашляховики, які розроблялися для армії Китаю

На українському ринку з’явилися незвичні позашляховики – BAW Warrior. Їх випускають в Китаї. Зовнішні вони нагадують гібрид легендарного Hummer та пікапу Jeep Gladiator.

Автомобіль розроблявся спеціально для китайської армії, але згодом з’явився і у «цивільних» автосалонах. Відтепер він доступний і в Україні.

Про новинку відомо небагато. BAW Warrior потрапив на український ринок з дизельним турбодвигуном об'ємом 2.4 літра, який видає 140 кінських сил та 350 Нм крутного моменту.

Поки що новинка доступна виключно в кузові «пікап». Є версії як з одинарною кабіною, так і з подвійною.

Стартова ціна Warrior – близько $30 тисяч.

Нещодавно в Україні також стартували продажі нового покоління Toyota Land Cruiser, яке отримало індекс 300. Більш детально про новинку – за посиланням.