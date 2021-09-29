Презентовано смартфон, який можна не заряджати майже два місяці

Китайська Realme показала смартфон, якій у режимі очікування може протриматися 53 дні

Виробник смартфонів – компанія Realme – презентувала новинку з великим акумулятором – narzo 50A. Його ємність – 6 тис. міліампер-годин, завдяки чому телефон може тримати заряд у режимі очікування 53 дні. Показники в інших режимах скромніші – 48 годин розмов, до 27 годин перегляду потокового відео і до 8 годин ігор.

До того ж, тут є просунутий режим енергозбереження, який дозволяє навіть при 5% зарядки проговорити 144 хвилини.

Батарея підтримує зарядку потужністю 18 Вт.

Realme narzo 50A

Смартфон також отримав 6,5-дюймовий дисплей роздільною здатністю HD + з вирізом для фронтальної камери на 8 мегапікселів.

Передбачено 4 Гбайт оперативної і 64 або 128 Гбайт постійної пам'яті.

Основна камера смартфона отримала сенсор на 50 МП, доповнений двома допоміжними датчиками по 2 мегапікселя.