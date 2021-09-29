Презентовано смартфон, який можна не заряджати майже два місяці
Китайська Realme показала смартфон, якій у режимі очікування може протриматися 53 дні
Виробник смартфонів – компанія Realme – презентувала новинку з великим акумулятором – narzo 50A. Його ємність – 6 тис. міліампер-годин, завдяки чому телефон може тримати заряд у режимі очікування 53 дні. Показники в інших режимах скромніші – 48 годин розмов, до 27 годин перегляду потокового відео і до 8 годин ігор.
До того ж, тут є просунутий режим енергозбереження, який дозволяє навіть при 5% зарядки проговорити 144 хвилини.
Батарея підтримує зарядку потужністю 18 Вт.
Смартфон також отримав 6,5-дюймовий дисплей роздільною здатністю HD + з вирізом для фронтальної камери на 8 мегапікселів.
Передбачено 4 Гбайт оперативної і 64 або 128 Гбайт постійної пам'яті.
Основна камера смартфона отримала сенсор на 50 МП, доповнений двома допоміжними датчиками по 2 мегапікселя.
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