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    Презентовано смартфон, який можна не заряджати майже два місяці

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    Realme narzo 50A - Презентовано смартфон, який можна не заряджати майже два місяці
    Realme narzo 50A
    Фото з відкритих джерел

    Китайська Realme показала смартфон, якій у режимі очікування може протриматися 53 дні

    Виробник смартфонів – компанія Realme – презентувала новинку з великим акумулятором – narzo 50A. Його ємність – 6 тис. міліампер-годин, завдяки чому телефон може тримати заряд у режимі очікування 53 дні. Показники в інших режимах скромніші – 48 годин розмов, до 27 годин перегляду потокового відео і до 8 годин ігор.

    До того ж, тут є просунутий режим енергозбереження, який дозволяє навіть при 5% зарядки проговорити 144 хвилини.

    Батарея підтримує зарядку потужністю 18 Вт.

    Realme narzo 50A
    Realme narzo 50A

    Смартфон також отримав 6,5-дюймовий дисплей роздільною здатністю HD + з вирізом для фронтальної камери на 8 мегапікселів.

    Передбачено 4 Гбайт оперативної і 64 або 128 Гбайт постійної пам'яті.

    Основна камера смартфона отримала сенсор на 50 МП, доповнений двома допоміжними датчиками по 2 мегапікселя.

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    Теги: смартфон Realme
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    Презентовано смартфон, який можна не заряджати майже два місяці