Експерти назвали можливості iPhone, про які знають далеко не всі

Якими прихованими функціями може здивувати iPhone

Власники iPhone, зазвичай добре знають основні фішки своїх телефонів. Але деякі приховані функції менш відомі більшості користувачів. Проте вони надзвичайно практичні. Саме про ці функції розповіли експерти видання Chip.

Настроювання клавіатури

Ті, хто любить друкувати однією рукою, можуть зіткнутися з проблемами через розміри екрану iPhone. Однак, якщо ви натиснете і будете утримувати значок глобуса на клавіатурі, ви побачите значки клавіатур зі стрілками.

Якщо ви виберете один з них, клавіатура буде зменшена приблизно на чверть і переміститься на сторону, куди вказує відповідна стрілка.

Не виникне проблем і з спеціальними клавішами для «однорукого» введення при активації відповідної опції. Ви можете отримати доступ до цієї функції за допомогою Установки> Загальні> Клавіатура> Клавіатура для однієї руки.

Безпечна поїздка в режимі «Не турбувати»

Ви можете не знати про існування такого режиму вашого смартфона, як «Не турбувати». Взагалі, мало кому відомо, що iPhone може самостійно розпізнати, що ви в даний момент їдете на автомобілі. У такій ситуації важливо не відволікатися на новини або інші повідомлення від додатків.

У розділі Налаштування> Не турбувати встановіть прапорець «Не турбувати під час руху». Що особливо зручно, ви при цьому також можете відправляти своїм контактам автоматичний відповідь з будь-яким текстом. Тоді відправник дізнається, що ви в дорозі, але побачите його повідомлення і відповісте, як тільки ви припаркуєтесь.

До речі, якщо ви підключите свій iPhone до системи гучного зв'язку через Bluetooth або кабель, функція «Не турбувати» активується автоматично.

Відключити звіт про прочитання повідомлення

Якщо ви не хочете, щоб відправник знав, що ви прочитали його текстове повідомлення, то можете відключити функцію підтвердження прочитання повідомлення індивідуально для кожного контакту.

Виберіть значок інформації в правому верхньому куті історії повідомлень. Тут ви можете деактивувати звіт для цього чату.

Темна сторона iPhone

На будь-якому iPhone можна знизити контрастність екрану, якщо білий колір для вас занадто яскравий.

Якщо ви віддаєте перевагу більш темним кольорам, вам сподобається функція інверсії кольору. У розділі Налаштування> Основні> Універсальний доступ> Налаштування дисплея прихована функція «Інверсія кольору».

Тут ви можете встановити класичну інверсію кольору, тоді всі кольори будуть замінені на протилежні. Якщо замість цього вибрати функцію інтелектуальної інверсії, кольори на екрані також інвертуються, але цього не станеться для зображень, медіафайлів або додатків, які вже використовують темні кольори.

Рулетка

За допомогою цього нехитрого інструменту можна вимірювати і складати відстань на горизонтальних і вертикальних поверхнях. Затіяли покупку меблів, і потрібно з'ясувати параметри ніші для неї? Дістаєте айфон, включаєте додаток, наводите камеру, і проблема вирішена.

Будівельний рівень

Будівельний інструмент вбудований в смартфон - надзвичайно зручна функція. Щоб скористатися нею, запустіть додаток Рулетка і в ньому виберіть функцію Рівень.

Функція фото під час зйомки відео

Якщо потрібно зловити вдалий кадр в той час, як ви ведете відеозйомку, натисніть білу кнопку затвору на екрані.

Пошук на сторінці

На сторінках з великим об'ємом тексту дуже складно знайти потрібну інформацію. Тут вам і стане в нагоді пошук на сторінці. Ось, де його знайти.