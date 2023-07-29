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Телефон заражено вірусами? П’ять ознак, які можуть вказати на проблему

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Телефон заражено вірусами? П’ять ознак, які можуть вказати на проблему
Однак одна із проблем сучасних технологій – кіберзагроза
фото з відкритих джерел

Якщо телефон раптово починає працювати мляво, зазнає частих зависань і збоїв, це може бути ознакою зараження вірусом

Смартфони – тепер не просто інструмент для спілкування, в ньому ціле життя, яке впливає на вашу продуктивність та розваги. Однак одна із проблем сучасних технологій – кіберзагроза. Вірусів, які можуть потрапити до нашого гаджета, стає деталі більше, тому вам варто залишатися пильними та розпізнавати ознаки потенційних загроз.

Різке падіння продуктивності

Якщо ваш телефон раптово починає працювати мляво, затримується або зазнає частих зависань і збоїв, це може бути ознакою зараження вірусом. Шкідливе програмне забезпечення може споживати дорогоцінні системні ресурси, що призводить до зниження продуктивності.

Незрозуміле використання даних

Стежте за використанням даних. Якщо ви помітили значне збільшення споживання даних без будь-якого логічного пояснення, це може означати, що вірус таємно працює у фоновому режимі та отримує доступ до ваших даних без вашого відома.

Акумулятор швидко розряджається

Якщо час роботи акумулятора вашого телефону помітно зменшився, і ви постійно заряджаєтесь, це може бути через вірус. Зловмисне програмне забезпечення може запускати енергомісткі процеси, що призводить до швидкого розрядження акумулятора.

Неочікувані спливаючі вікна та реклама

Нав’язливі спливаючі вікна та небажана реклама, що з’являються на вашому екрані, навіть якщо ви не використовуєте певні програми, можуть бути ознакою рекламного або іншого шкідливого програмного забезпечення на вашому телефоні.

Надмірне нагрівання

Телефон, заражений вірусами, може генерувати більше тепла, ніж зазвичай, оскільки зловмисні процеси обтяжують апаратне забезпечення.

Хоча випадковий перегрів може бути нормальним явищем, хронічна проблема може бути сигналом того, що відбувається щось більш небезпечне.

Як захистити ваш смартфон?

Сьогодні у світі понад чотири мільярди користувачів смартфонів і ваш мобільний телефон може бути таким же вразливим як і ваш ноутбук.

Щоб захистити свій смартфон від потенційних загроз, регулярно оновлюйте операційну систему, установіть надійну антивірусну програму, будьте обережні, натискаючи посилання або завантажуючи файли з невідомих джерел, не забудьте про двофакторну автентифікацію, для додаткового рівня безпеки.

Якщо ви підозрюєте, що ваш телефон містить віруси, зверніться за професійною допомогою або скористайтеся надійним антивірусним програмним забезпеченням, щоб видалити зловмисне програмне забезпечення.

Нагадаємо, на міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023) розкрили деталі нового українського морського безпілотного апарату Magura V5.

До слова, американські сенатори стурбовані зловмисним потенціалом штучного інтелекту (ШІ). Вони викличуть на слухання розробників, керівників і експертів щодо можливих законодавчих гарантій.

Теги: поради телефон смартфон лайфхак

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