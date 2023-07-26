Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Українські інженери представили морський дрон Magura V5 (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українські інженери представили морський дрон Magura V5 (фото)
Гідродинамічний корпус дозволяє дрону приховано пересуватися з чудовою маневровістю
фото: СпецТехноЕкспорт

Безпілотник може виконувати різноманітні операції: спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба

На міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023) розкрили деталі нового українського морського безпілотного апарату Magura V5. Про це повідомляє Промисловий Портал.

Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат (англійською Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus або скорочено Magura) V-типу – це розроблений в Україні багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління.

Український морський безпілотний апарат Magura V5
Український морський безпілотний апарат Magura V5
фото: СпецТехноЕкспорт

Безпілотник може виконувати різноманітні операції, такі як спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, бойові місії.

Гідродинамічний корпус і витончений профіль V5 дозволяють йому пересуватися приховано з чудовою маневровістю.

«Це доступне рішення, яке легко запускається з будь-якого віддаленого місця. Безпілотне керування V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність під час роботи в суворих умовах», – заявляють розробники.

Заявлені характеристики:

  • Довжина: 5500 мм або 5,5 м;
  • Ширина: 1500 мм, або 1,5 м;
  • Висота над ватерлінією: 500 мм;
  • Крейсерська швидкість: 22 вузли;
  • Максимальна швидкість: 42 вузли;
  • Дальність: 450 морських миль (приблизно 833 км);
  • Корисне навантаження 320 кг;
  • Зв’язок: mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв’язок.

Зазначимо, міжнародна оборонна виставка International Defence Industry Fair (IDEF 2023) проходить з 25 до 28 липня у Стамбулі (Туреччина) в Tuyap Fair and Exhibition Center.

Нагадаємо, на Міжнародній виставці оборонної промисловості (IDEF) у Стамбулі Туреччина презентує «розумну» підводну міну повітряного базування UCA.

До слова, волонтерка розповіла, що військові ЗСУ мають нині навчитись керувати новими дронами, адже тепер у них зовсім інший, специфічний тип.

Теги: безпілотник військова техніка технології

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ані Лорак
Ані Лорак виступила в Туреччині попри спроби українців зірвати концерт
Сьогодні, 10:20
Усі ворожі цілі знищені нашими силами ППО
Нічна атака на Київ: влада повідомила подробиці
Вчора, 05:52
Ворог атакує Київщину дронами
На підступах до Києва працює ППО
Вчора, 02:47
Декілька безпілотників атакували Москву в понеділок вранці
Кремль заборонив російським телеканалам висвітлювати атаку по Москві
24 липня, 17:42
Безпілотник атакував будинок поблизу міноборони РФ
Атака дронів на Москву: розвідка повідомила деталі
24 липня, 09:59
Втрати включають деякі з грізних західних бойових машин: танків і бронетранспортерів
Україна втратила 20% озброєння за перші тижні контрнаступу – NYT
16 липня, 12:39
«Якщо удасться зберегти таку динаміку, Метінвест Політехніка буде тим самим постачальником кадрів світового рівня, які потрібні Україні»
Метінвест Політехніка готуватиме для України професіоналів світового рівня – Риженков
15 липня, 17:03
Ворог скинув авіабомбу ФАБ-250 на Торецьк
Прикордоння під масованим обстрілом та запуск дронів на півдні: яка ситуація в регіонах
15 липня, 09:53
Україна отримає новий пакет військової допомоги від Британії
Атака дронів і новий пакет військової допомоги від Британії: головне за ніч
12 липня, 07:17

Девайси

Українські інженери представили морський дрон Magura V5 (фото)
Українські інженери представили морський дрон Magura V5 (фото)
Туреччина розробила першу у світі «розумну» міну великої дальності (фото)
Туреччина розробила першу у світі «розумну» міну великої дальності (фото)
Китай припиняє випуск дронів Mavic. Волонтерка розповіла, як ЗСУ стають на нові «крила»
Китай припиняє випуск дронів Mavic. Волонтерка розповіла, як ЗСУ стають на нові «крила»
Маск оголосив про зміну логотипа Twitter
Маск оголосив про зміну логотипа Twitter
США випробовують дрон, який може прискорити поразку Росії
США випробовують дрон, який може прискорити поразку Росії
У Польщі впав американський безпілотник і спричинив паніку: обставини інциденту
У Польщі впав американський безпілотник і спричинив паніку: обставини інциденту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
375K
Німецькі військові вперше розкритикували українську армію – Bild
17K
Розвідка прокоментувала розміщення ядерної зброї у Білорусі
16K
26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
У Сирії російський винищувач поцілив в американський безпілотник
11K
Загроза атаки РФ на кораблі в Чорному морі: Держдеп США спрогнозував реакцію країн
7200
Справа Венедіктової. Слідство «забуло» пароль від телефону з доказами

Новини

Арешт військкома Борисова та новий пакет допомоги США. Головне за 25 липня
Вчора, 21:00
ЗСУ ліквідували ще один російський гелікоптер: зведення Генштабу
Вчора, 18:50
Знищено ракетні комплекси та засоби ППО: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Вчора, 06:42
Затримання скандального воєнкома та підозра нардепу. Головне за 24 липня
24 липня, 21:00
Окупанти примусово виселяють мешканців окупованих територій з їхніх квартир – Генштаб
24 липня, 19:21
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
24 липня, 10:42

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту