Українські інженери представили морський дрон Magura V5 (фото)

Безпілотник може виконувати різноманітні операції: спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба

На міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023) розкрили деталі нового українського морського безпілотного апарату Magura V5. Про це повідомляє Промисловий Портал.

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Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат (англійською Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus або скорочено Magura) V-типу – це розроблений в Україні багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління.

Український морський безпілотний апарат Magura V5 фото: СпецТехноЕкспорт

Безпілотник може виконувати різноманітні операції, такі як спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, бойові місії.

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Гідродинамічний корпус і витончений профіль V5 дозволяють йому пересуватися приховано з чудовою маневровістю.

«Це доступне рішення, яке легко запускається з будь-якого віддаленого місця. Безпілотне керування V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність під час роботи в суворих умовах», – заявляють розробники.

Заявлені характеристики:

Довжина: 5500 мм або 5,5 м;

Ширина: 1500 мм, або 1,5 м;

Висота над ватерлінією: 500 мм;

Крейсерська швидкість: 22 вузли;

Максимальна швидкість: 42 вузли;

Дальність: 450 морських миль (приблизно 833 км);

Корисне навантаження 320 кг;

Зв’язок: mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв’язок.

Зазначимо, міжнародна оборонна виставка International Defence Industry Fair (IDEF 2023) проходить з 25 до 28 липня у Стамбулі (Туреччина) в Tuyap Fair and Exhibition Center.

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Нагадаємо, на Міжнародній виставці оборонної промисловості (IDEF) у Стамбулі Туреччина презентує «розумну» підводну міну повітряного базування UCA.

До слова, волонтерка розповіла, що військові ЗСУ мають нині навчитись керувати новими дронами, адже тепер у них зовсім інший, специфічний тип.