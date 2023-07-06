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Загроза теракту на ЗАЕС: МОЗ повідомило, яких правил слід дотримуватись при аварії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Загроза теракту на ЗАЕС: МОЗ повідомило, яких правил слід дотримуватись при аварії
Запорізька АЕС
фото з відкритих джерел

Поради призначені для українців у зоні, яка не підлягає евакуації за можливої аварії на атомній електростанції

 

Українцям, які перебувають у зоні радіаційної аварії, необхідно дотримуватися низки правил, щоб убезпечити себе. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України у Telegram.

У МОЗ наголошують, що поради призначені для українців у зоні, яка не підлягає евакуації за можливої аварії на атомній електростанції.

Що потрібно робити:

  • підготуйте тижневий запас води (питної та технічної), їжі та запас необхідних ліків;
  • ущільніть вікна та двері. Закрийте вентиляційні отвори;
  • знаходитесь у максимально ізольованому приміщенні якнайдалі від вікон;
  • увімкніть телевізор або радіо та стежте за офіційними повідомленнями;
  • залишайтеся у приміщенні та зберігайте спокій.

Що робити заборонено:

  • виходити з приміщення до офіційного дозволу органів влади;
  • вживати калій йодид, якщо не було відповідних рекомендацій для вашого населеного пункту;
  • користуватися водою з централізованих джерел, якщо є ризик зараження радіацією (про це повідомлять додатково).

Раніше повідомлялося, що російські загарбники збираються перевести енергоблок №4 на Запорізькій атомній електростанції в стан «гарячого зупину», що може спричинити аварію.

Запорізькій атомній електростанції вдалося відновити живлення з основної лінії 750 кВ. До цього вона була в режимі часткового блекауту. 

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що загроза катастрофи на Запорізькій АЕС наразі зменшується.

До слова, фахівці міжнародного агентства з атомної енергії ООН МАГАТЕ уважно стежать за ситуацією на Запорізькій АЕС. Остання інспекція не виявила ознак мінування

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Теги: теракт Кирило Буданов МАГАТЕ Запорізька АЕС поради

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