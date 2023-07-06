Загроза теракту на ЗАЕС: МОЗ повідомило, яких правил слід дотримуватись при аварії

Поради призначені для українців у зоні, яка не підлягає евакуації за можливої аварії на атомній електростанції

Українцям, які перебувають у зоні радіаційної аварії, необхідно дотримуватися низки правил, щоб убезпечити себе. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України у Telegram.

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У МОЗ наголошують, що поради призначені для українців у зоні, яка не підлягає евакуації за можливої аварії на атомній електростанції.

Що потрібно робити:

підготуйте тижневий запас води (питної та технічної), їжі та запас необхідних ліків;

ущільніть вікна та двері. Закрийте вентиляційні отвори;

знаходитесь у максимально ізольованому приміщенні якнайдалі від вікон;

увімкніть телевізор або радіо та стежте за офіційними повідомленнями;

залишайтеся у приміщенні та зберігайте спокій.

Що робити заборонено:

виходити з приміщення до офіційного дозволу органів влади;

вживати калій йодид, якщо не було відповідних рекомендацій для вашого населеного пункту;

користуватися водою з централізованих джерел, якщо є ризик зараження радіацією (про це повідомлять додатково).

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Раніше повідомлялося, що російські загарбники збираються перевести енергоблок №4 на Запорізькій атомній електростанції в стан «гарячого зупину», що може спричинити аварію.

Запорізькій атомній електростанції вдалося відновити живлення з основної лінії 750 кВ. До цього вона була в режимі часткового блекауту.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що загроза катастрофи на Запорізькій АЕС наразі зменшується.

До слова, фахівці міжнародного агентства з атомної енергії ООН МАГАТЕ уважно стежать за ситуацією на Запорізькій АЕС. Остання інспекція не виявила ознак мінування.