Загроза теракту на ЗАЕС: МОЗ повідомило, яких правил слід дотримуватись при аварії
Поради призначені для українців у зоні, яка не підлягає евакуації за можливої аварії на атомній електростанції
Українцям, які перебувають у зоні радіаційної аварії, необхідно дотримуватися низки правил, щоб убезпечити себе. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України у Telegram.
У МОЗ наголошують, що поради призначені для українців у зоні, яка не підлягає евакуації за можливої аварії на атомній електростанції.
Що потрібно робити:
- підготуйте тижневий запас води (питної та технічної), їжі та запас необхідних ліків;
- ущільніть вікна та двері. Закрийте вентиляційні отвори;
- знаходитесь у максимально ізольованому приміщенні якнайдалі від вікон;
- увімкніть телевізор або радіо та стежте за офіційними повідомленнями;
- залишайтеся у приміщенні та зберігайте спокій.
Що робити заборонено:
- виходити з приміщення до офіційного дозволу органів влади;
- вживати калій йодид, якщо не було відповідних рекомендацій для вашого населеного пункту;
- користуватися водою з централізованих джерел, якщо є ризик зараження радіацією (про це повідомлять додатково).
Раніше повідомлялося, що російські загарбники збираються перевести енергоблок №4 на Запорізькій атомній електростанції в стан «гарячого зупину», що може спричинити аварію.
Запорізькій атомній електростанції вдалося відновити живлення з основної лінії 750 кВ. До цього вона була в режимі часткового блекауту.
Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що загроза катастрофи на Запорізькій АЕС наразі зменшується.
До слова, фахівці міжнародного агентства з атомної енергії ООН МАГАТЕ уважно стежать за ситуацією на Запорізькій АЕС. Остання інспекція не виявила ознак мінування.
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