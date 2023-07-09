«Я раждьон в СССР»: у Запоріжжі вибухнув мовний скандал

На базі відпочинку, у громадському закладі компанія розважалася під пісні відомої «путіністки» Аллегрової

На базі відпочинку «Куманьок» у місті Запоріжжі жінка, яка виїхала з окупованих територій, що виїхала з окупованих територій, висловила свої зауваження щодо пісень російської співачки Ірини Алегрової, яка перебуває під санкціями через свою підтримку війни РФ в Україні. Відео інциденту опублікував у своєму Telegram-каналі офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан з позивним «Штірліц».

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«Ви знаєте, що у нас заборонена у місцях громадського відпочинку російська музика?» - поцікавилася авторка відео у компанії, яка розважалася під пісні відомої «путіністки».

Після словесної перепалки із жінкою, яка переконувала, що слухати пісні Аллегрової – це «справа смаку», в розмову втрутилися двоє чоловіків.

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Один з них назвав себе «військовим», запевняв, що в Україні спілкуються «російською мовою» і заявив, що він «раждьон в СССР».

На останніх кадрах запису видно, що у жінки силоміць відібрали телефон, на який вона знімала.

«Якщо вони реально виявляться військовими прошу особисто за них вибачення. Мені дуже соромно за них. На мою особисту думку, така мразота немає ніякого права носити військову форму і називати себе військовими. Військовий - це захист, честь та гідність», - написав у коментарі до відео офіцер Анатолій Штефан, закликавши допомогти з ідентифікацією присутніх на відео людей.

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Раніше повідомлялося, що біля хостелу на вулиці Саксаганського у Львові двоє молодиків з Одеси виконували пісні російською. На зауваження жінки хлопці заявили, що Цой – то легенда рок-музики, а їй, вочевидь, нічим зайнятися, раз має час на зауваження.

Також в Одесі в кав'ярні бариста відмовився обслуговувати клієнтку українською мовою. Хлопець аргументував свій вчинок словами «какая разніца» та почав розповідати про «рускоговорящий город».

Зокрема, у Національній академії прикладних мистецтв стався мовний скандал. Ректор Олександр Лубянський вигнав студентку з аудиторії через те, що вона була проти російської мови.

До слова, дружина майбутнього очільника Одеської ОВА Олега Кіпера досі має російський паспорт.