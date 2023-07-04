Загроза теракту на Запорізькій АЕС: МОЗ дало поради щодо вмісту тривожної валізки

Якщо ви перебуваєте у зоні радіаційної аварії, виходити з будівель можна лише після відповідних вказівок влад

У разі вибуху на Запорізькій АЕС мешканцям потенційної зони радіаційної аварії мають бути готовими до можливої евакуації. Тож слід заздалегідь подбати про вміст тривожної валізки. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

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«Якщо органи влади офіційно повідомили про радіаційну аварію, залишайтеся в приміщенні або дістаньтеся приміщення якомога швидше. Слідкуйте за подальшими повідомленнями та дотримуйтеся інструкцій від влади», – йдеться у повідомленні.

На випадок, якщо вам буде рекомендовано евакуюватися, зберіть у валізу чи наплічник:

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Документи та їхні копії (документи, що посвідчують особу, медичні документи, правовстановлювальні документи, які засвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно, контакти осіб, із якими можна звʼязатися в екстрених випадках).

Маску для обличчя або респіратор.

Аптечку і тижневий запас ліків (якщо ви маєте хронічні захворювання).

Вологі серветки.

Змінний одяг та взуття.

Мінімально необхідний запас води і їжі.

Щільно обмотайте валізу або наплічник харчовою плівкою або скотчем. Це значно полегшить процес їхньої дезактивації на санітарних постах.

«Увага! Якщо ви перебуваєте у зоні радіаційної аварії, виходити з будівель можна лише після відповідних вказівок влади. Органи місцевої влади повідомлять про розташування пунктів евакуації, а також найбезпечніші маршрути пересування, якщо ви здійснюватимете евакуацію власним автомобілем. Дотримуйтесь інструкцій та зберігайте спокій», – застерегли в МОЗ.

Нагадаємо, Збройні Сили України офіційно повідомляють про можливу підготовку, найближчим часом, провокації на території Запорізької атомної електростанції.

Як повідомлялося, російські загарбники ймовірно планують вночі влаштувати теракт на Запорізькій АЕС, тому розганяють у своїх телеграм-каналах інформацію про те, що Україна, нібито, збирається своїми безпілотниками та ракетою влаштувати катастрофу у ніч на 5 липня.

Як заявив гендиректор МАГАТЕ Гроссі, Запорізька атомна електростанція втратила зв'язок зі своєю головною зовнішньою лінією електропередачі. Станція тепер працює від нещодавно відновлених резервних джерел живлення для отримання електроенергії, необхідної для виконання основних функцій ядерної безпеки.