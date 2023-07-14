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«Це не кібератака»: Шольц кумедно пожартував, почувши відому мелодію (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Це не кібератака»: Шольц кумедно пожартував, почувши відому мелодію (відео)
Завжди серйозний німецький канцлер посміявся разом із журналістами
Фото: Getty Images

Німецький канцлер із гумором прокоментував мелодію Jingle Bells

Сьогодні відбулась велика пресконференція канцлера ФРН Олафа Шольца у Берліні. Політик відповів на найгостріші питання преси, зокрема про війну в Україні. Про це пише видання BILD.

Увагу журналістів привернув один кумедний інцидент, коли серед пресконференції у залі пролунав свист відомої різвяної мелодії Jingle Bells. Шольц висловив подив і припинив говорити. У залі запанувала тиша.

Музика продовжувала грати, але ніхто не зізнавався, що це його телефон. «Це той, хто поставив на дзвінок Jingle Bells», –  сказав канцлер і залився веселим сміхом. «Я сподіваюсь, це не кібератака», –  додав він жартома.

«Канцлер сміється, як ніколи раніше», – написали німецькі журнаілсти. Адже  «завжди суворого канцлера більшість ще ніколи не бачила таким» – зазначено у публікації.

Виявилося, що телефон дзвонив у літнього фотографа, який не знав, як вимкнути звук. Його попросили залишити зал та розібратися з мобільним.

Нагадаємо, Німеччина планує передати Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму у 700 млн євро.

Як зазначається, в урядових колах на полях саміту НАТО у Вільнюсі, до пакета увійде, зокрема, зброя та боєприпаси на 700 млн євро.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським у Берлін, він заявляв про пакет підтримки на 2,7 млрд євро.

Німецьке видання dpa з посиланням на свої джерела також повідомляє про пакет допомоги на 700 млн євро, водночас Spiegel пише, що Німеччина виділить Україні підтримки на 600 млн євро.

За даними Spiegel, до пакета увійдуть кілька пускових установок Patriot та інша зброя "земля-повітря" із запасів Бундесверу, додаткові БМП Marder, танки Leopard 1, обладнання для розмінування, близько 20 тисяч артилерійських снарядів та снаряди для танків Leopard, а також декілька дронів для ведення розвідки.

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Теги: пісня Німеччина телефон Олаф Шольц танки відео Берлін

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