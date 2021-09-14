Xiaomi зняла обмеження з раніше заблокованих смартфонів

Блокування здійснювалося на ринках, де Xiaomi офіційно не присутня, з метою запобігання контрабанді гаджетів

Китайська компанія Xiaomi зняла обмеження на роботу всіх смартфонів, які були заблоковані в ряді країн і регіонів, зокрема, в окупованому Росією Криму. Про це повідомляє Global Times з посиланням на представника компанії.

За його словами, блокування не було спрямоване на якісь окремі регіони та держави, а здійснювалося на ринках, де Xiaomi офіційно не присутня, з метою запобігти контрабанді гаджетів, яка «утискає інформаційну безпеку та права споживачів».

«Розслідування дало значні результати, і тепер уражені пристрої можна розблокувати», – зазначив представник Xiaomi.

Як повідомляє Global Times, експортна політика Xiaomi не дозволяє її клієнтам експортувати будь-які продукти в регіони, де компанія не відкрила офіційне представництво. Однак, згідно з повідомленнями ЗМІ, в останні роки сірий ринок розширюється, і клієнти досить часто купують пристрої Xiaomi в одному регіоні, а використовують їх в іншому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Xiaomi заблокувала свої телефони в Криму.

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