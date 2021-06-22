Китайці придумали новий спосіб заряджати смартфони. Як він працює

Китайська Xiaomi запатентувала новий спосіб зарядки пристроїв – через звукові хвилі

Зарядні пристрої скоро можуть стати історією. Китайська Xiaomi розробляє нову технологію зарядки смартфонів – через звукові хвилі.

Інформація про винахід оприлюднена на сайті Державного управління у справах інтелектуальної власності КНР (China's National Intellectual Property Administration, CNIPA).

Зарядна станція буде містити спеціальний генератор акустичних коливань, які зможе вловлювати приймач смартфона, чи іншого девайса. Далі звукові хвилі будуть перетворюватися в електричний струм для заповнення запасу енергії акумулятора.

Зображення з патентної заявки Xiaomi

Сама зарядна станція може бути обладнана різними перетворювачами для отримання енергії з навколишнього середовища. Це можуть бути, наприклад, сонячні панелі.

Також Xiaomi працює над революційною камерою, яка одночасно виконує функцію основної та фронтальної. До того ж вона має ховатися під екраном.

Ідея полягає в застосуванні в смартфоні поворотного механізму, який обертатиме камеру на 180 градусів. Тобто за потреби ви можете використовувати камеру як основну, а коли забажаєте зробити селфі, механізм поверне камеру в сторону екрану.

Детально про нову камеру від Xiaomi «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Джерело: 24 канал