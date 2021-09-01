  1. Головна
  2. Техно
  3. Девайси
рус
    Девайси

    Підлітки пограбували магазин Xiaomi за пів хвилини

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Підлітки пограбували магазин Xiaomi - Підлітки пограбували магазин Xiaomi за пів хвилини
    Підлітки пограбували магазин Xiaomi
    Скріншот з відео

    В Китаї, наче в голлівудському фільмі, шестеро підлітків за 30 секунд пограбували магазин Xiaomi

    Майже голівудська історія з пограбуванням сталася у Китаї. Там група неповнолітніх вдерлася до магазину Xiaomi й винесла з нього велику кількість електроніки.

    Як пише видання MyDrivers, п'ятьом грабіжникам по 15 років, а шостий тільки нещодавно відсвяткував 14-й день народження. Серед них є й одна дівчина.

    Свій план підлітки втілили в життя 30 серпня о 2:16 ночі. Спочатку вони розбили скляні двері одного з фірмових магазинів Xiaomi. Вдершись всередину, винесли десятки смартфонів і планшетів.

    На всю «операцію» пішло менше 30 секунд.

    Момент пограбування зафіксували камери спостереження.

    Усіх шістьох знайшли й доставили до відділку о пів на першу ночі 31 серпня – майже через добу. Викрадені товари повернули в магазин. Серед них було 25 смартфонів, два планшети, два ноутбуки та інша техніка.

    У Китаї влада жорстко контролює взаємодії дітей з мобільною технікою. Нещодавно керівництво країни обмежило години, коли діти мають право грати у відеоігри. Детально про це – за посиланням.

    Читайте також:

    Джерело: 24 канал

    Теги: пограбування Xiaomi
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Підлітки пограбували магазин Xiaomi за пів хвилини