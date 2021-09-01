Підлітки пограбували магазин Xiaomi за пів хвилини

В Китаї, наче в голлівудському фільмі, шестеро підлітків за 30 секунд пограбували магазин Xiaomi

Майже голівудська історія з пограбуванням сталася у Китаї. Там група неповнолітніх вдерлася до магазину Xiaomi й винесла з нього велику кількість електроніки.

Як пише видання MyDrivers, п'ятьом грабіжникам по 15 років, а шостий тільки нещодавно відсвяткував 14-й день народження. Серед них є й одна дівчина.

Свій план підлітки втілили в життя 30 серпня о 2:16 ночі. Спочатку вони розбили скляні двері одного з фірмових магазинів Xiaomi. Вдершись всередину, винесли десятки смартфонів і планшетів.

На всю «операцію» пішло менше 30 секунд.

Момент пограбування зафіксували камери спостереження.

Усіх шістьох знайшли й доставили до відділку о пів на першу ночі 31 серпня – майже через добу. Викрадені товари повернули в магазин. Серед них було 25 смартфонів, два планшети, два ноутбуки та інша техніка.

У Китаї влада жорстко контролює взаємодії дітей з мобільною технікою. Нещодавно керівництво країни обмежило години, коли діти мають право грати у відеоігри. Детально про це – за посиланням.

Джерело: 24 канал