Не тільки в літаку: коли конче потрібен режим польоту в смартфоні

Коли може знадобитися «авіа-режим» в смартфоні, окрім польотів в літаку

Режим польоту є абсолютно у всіх смартфонів. Навіть найдешевших. Його також називають «авіарежим».

Як правило, включається і відключається він в шторці смартфона. У більшості Android- смартфонів та деяких iPhone потрібно відтягнути екран зверху вниз. На старших моделях iPhone шторка з’являється рухом від низу вгору.

Для чого ж потрібен режим польоту в смартфоні якщо ви нікуди летіти не збираєтеся? Ось вам декілька випадків, коли режим польоту може знадобитися на землі.

Коли гальмує інтернет

Достатньо перевести смартфон в авіарежім і одразу ж назад. Після цього пристрій почне наново шукати мережу. І зв’язок може поліпшитися.

Також переведення в авіарежім може підбадьорити підключення по Wi-Fi якщо з ним якісь проблеми;

Коли хочеться захиститися від випромінювання

Більше не потрібно надягати шапочку з фольги коли ви лягаєте спати. Можна встановити режим польоту і не думати, що смартфон вас опромінює.

Але варто розуміти, що в цьому режимі вам ніхто не додзвониться і інтернет не працюватиме.

Коли треба швидко зарядити смартфон

Іноді потрібно максимально швидко зарядити смартфон. Процес включення і виключення додатково садить батарею, що може бути критично при низькому % заряду. В цьому випадку допоможе перевід пристрою в режим польоту – зарядка відбуватиметься набагато швидше.

Коли зі смартфоном грається дитина

Щоб ваше чадо випадково раптом не відправило повідомлень і нікому не подзвонило, можна дати йому смартфон з увімкненим режимом польоту.

Коли треба зекономити заряд

Припустимо, вам потрібно зберегти зарядку. Як уже говорилось вище – виключення і включення розряджає акумулятор.

В цьому випадку, досить перевести його в авіарежім, а нові дзвінки та повідомлення відстежувати раз в певний проміжок часу.

Коли потрібно терміново відключити інтернет

Наприклад, ви розумієте що вийшли в мережу через другу сімку, на якій тариф не той. Авіарежім миттєво відключає всі підключення до інтернету.

У вас серйозна робота зі смартфоном і ви не хочете, щоб її перервав дзвінок

Наприклад, якщо граєте в гру, знімаєте відео або читаєте. Навіть беззвучний режим не допоможе на 100% – повідомлення все одно прийде. До того ж, пристрій в авіарежімі працює набагато швидше.

Джерело: gsminfo.com.ua