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    Не тільки в літаку: коли конче потрібен режим польоту в смартфоні

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    Режим польоту - Не тільки в літаку: коли конче потрібен режим польоту в смартфоні
    Режим польоту

    Коли може знадобитися «авіа-режим» в смартфоні, окрім польотів в літаку

    Режим польоту є абсолютно у всіх смартфонів. Навіть найдешевших. Його також називають «авіарежим».

    Як правило, включається і відключається він в шторці смартфона. У більшості Android- смартфонів та деяких iPhone потрібно відтягнути екран зверху вниз. На старших моделях iPhone шторка з’являється рухом від низу вгору.

    Для чого ж потрібен режим польоту в смартфоні якщо ви нікуди летіти не збираєтеся? Ось вам декілька випадків, коли режим польоту може знадобитися на землі.

    Коли гальмує інтернет

    Достатньо перевести смартфон в авіарежім і одразу ж назад. Після цього пристрій почне наново шукати мережу. І зв’язок може поліпшитися.

    Також переведення в авіарежім може підбадьорити підключення по Wi-Fi якщо з ним якісь проблеми;

    Коли хочеться захиститися від випромінювання

    Більше не потрібно надягати шапочку з фольги коли ви лягаєте спати. Можна встановити режим польоту і не думати, що смартфон вас опромінює.

    Але варто розуміти, що в цьому режимі вам ніхто не додзвониться і інтернет не працюватиме.

    Коли треба швидко зарядити смартфон

    Іноді потрібно максимально швидко зарядити смартфон. Процес включення і виключення додатково садить батарею, що може бути критично при низькому % заряду. В цьому випадку допоможе перевід пристрою в режим польоту – зарядка відбуватиметься набагато швидше.

    Коли зі смартфоном грається дитина

    Щоб ваше чадо випадково раптом не відправило повідомлень і нікому не подзвонило, можна дати йому смартфон з увімкненим режимом польоту.

    Коли треба зекономити заряд

    Припустимо, вам потрібно зберегти зарядку. Як уже говорилось вище – виключення і включення розряджає акумулятор.

    В цьому випадку, досить перевести його в авіарежім, а нові дзвінки та повідомлення відстежувати раз в певний проміжок часу.

    Коли потрібно терміново відключити інтернет

    Наприклад, ви розумієте що вийшли в мережу через другу сімку, на якій тариф не той. Авіарежім миттєво відключає всі підключення до інтернету.

    У вас серйозна робота зі смартфоном і ви не хочете, щоб її перервав дзвінок

    Наприклад, якщо граєте в гру, знімаєте відео або читаєте. Навіть беззвучний режим не допоможе на 100% – повідомлення все одно прийде. До того ж, пристрій в авіарежімі працює набагато швидше.

    Джерело: gsminfo.com.ua

    Теги: смартфон
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