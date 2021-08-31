Вся «розумна» техніка подорожчає. Експерти розповіли, коли ціни підуть вгору

Подорожчання «розумної» техніки неминуче, адже виробники комплектуючих вже заявили про підняття цін

Мобільна техніка – зокрема смартфони, планшети, ноутбуки та всі інші «розумні» пристрої – найближчим часом все це подорожчає. Про це свідчать останні заяви виробників комплектуючих. Як повідомляє видання GSMinfo, найбільший у світі виробник процесорів, відеочіпів і мікроконтролерів – компанія TSMC – повідомила про подорожчання своїх товарів. При цьому компанія контролює більше половини ринку.

Без сумнівів, підняття цін на комплектуючі потягне за собою і подорожчання пристроїв, в яких використовуються компоненти від TSMC. А вони стоять практично в кожному сучасному смартфоні. Компанія збирає процесори для таких гігантів як Qualcomm, MediaTek, Huawei і Apple. Ба більше, електроніка TSMC використовується в ноутбуках, побутовій техніці, гаджетах і інших розумних пристроях, аж до мультимедійних систем автомобілів.

Просунуті апаратні платформи подорожчають на 10%. Бюджетні чіпи отримають надбавку в ціні аж в 20%. Нові тарифи вступлять в силу в грудні 2021 року. Тобто, техніка почне дорожчати вже у 2022 році.

Сама компанія пояснює ситуацію дефіцитом напівпровідників і значним підвищенням попиту на свою продукцію за останні півроку. Через це їй довелося збільшити обсяги виробництва, що призвело до додаткових ризиків і прискореного зносу обладнання на заводах.

Експерти прогнозують, що слідом за TSMC ціни піднімуть і інші виробники.