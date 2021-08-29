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    В Apple повідомили про можливі проблеми з динаміками в iPhone 12

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    В Apple повідомили про можливі проблеми з динаміками в iPhone 12 - В Apple повідомили про можливі проблеми з динаміками в iPhone 12
    В Apple повідомили про можливі проблеми з динаміками в iPhone 12
    Фото: Chris Velazco/Engadget

    В Apple офіційно оголосили про запуск програми сервісного обслуговування деяких iPhone 12 та iPhone 12 Pro

    В американській корпорації Apple визнали, що в деяких iPhone 12 та iPhone 12 Pro можуть виникати проблеми з динаміками. В компанії обіцяють відремонтувати гаджети безоплатно. Про це, зокрема, інформують видання The Verge та Engadget із посиланням на сторінку підтримки веб-сайту компанії.

    Так, в Apple офіційно оголосили про запуск програми сервісного обслуговування деяких iPhone 12 та iPhone 12 Pro.

    «Apple визначила, що в дуже невеликого відсотка пристроїв iPhone 12 та iPhone 12 Pro можуть виникати проблеми зі звуком через несправність модулів динаміків. Пристрої, яких це стосується, були виготовлені в період з жовтня 2020 року по квітень 2021 року. Якщо ваш iPhone 12 або iPhone 12 Pro не відтворює звук у динаміках, коли ви здійснюєте або приймаєте дзвінки, ймовірно, він підлягає ремонту», – зазначили в компанії.

    Згідно з повідомленням, Apple та авторизовані постачальники послуг Apple нададуть послугу з ремонту пристроїв безплатно.

    Користувачам, у яких виникають проблеми, слід заздалегідь записатися на прийом до роздрібного магазину Apple або ж звернутися в службу підтримки Apple.

    Користувачам радять перед ремонтом зробити резервну копію своїх даних в iCloud або на комп’ютері.

    Apple не ремонтуватиме динаміки iPhone 12 із пошкодженими дисплеями (якщо таке пошкодження заважатиме ремонту). У такому разі користувачеві доведеться замінити екран, перш ніж усувати проблему зі звуком.

    У компанії уточнили, що смартфони «перевірятимуться перед будь-яким обслуговуванням«, аби переконатися, що вони відповідають вимогам програми.

    Нова програма сервісного обслуговування не поширюється на iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max.

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    Теги: Apple
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    В Apple повідомили про можливі проблеми з динаміками в iPhone 12