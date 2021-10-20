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    Абоненти lifecell скаржаться на зв'язок та відсутність інтернету: що кажуть у компанії

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    У роботі мобільного оператора lifecell стався збій - Абоненти lifecell скаржаться на зв'язок та відсутність інтернету: що кажуть у компанії
    У роботі мобільного оператора lifecell стався збій
    фото з відкритих джерел

    Додзвонитися на «гарячу лінію» оператора майже неможливо

    У середу, 20 жовтня, у роботі мобільного оператора lifecell стався збій у роботі. Користувачі скаржаться на відсутність мобільного інтернету та перебої зі зв’язком. Натомість додзвонитися на «гарячу лінію» оператора майже неможливо.

    «Київ. Відсутній інтернет та зв’язок», «Сьогодні після обіду пропав зв’язок, неможливо подзвонити і немає інтернету. Володимир-Волинський», «Запоріжжя, зв'язок є, проте інтернет – мертвий, навіть 2g», «У Львові те ж саме – мережа і зв‘язок пропадають вже другий вечір поспіль. Чому у вас не опубліковано допис про ситуацію, яка відбувається? Додзвонитися до вас на лінію також неможливо», – пишуть абоненти lifecell на офіційній сторінці оператора у Facebook.

    Скріншот зі сторінки lifecellua / Facebook
    Скріншот зі сторінки lifecellua / Facebook

    Натомість у компанії відповіли, що зараз «може спостерігатися подібна ситуація».

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    «Ми вже з'ясовуємо її причини. Терміни вирішення питання будуть відомі після встановлення причин виникнення складності. Від імені компанії приношу Вам вибачення за незручності. Дякуємо Вам за розуміння», – йдеться у заяві lifecell.

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    Теги: Запоріжжя Київ інтернет технології Україна Facebook мобільний зв’язок
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    Абоненти lifecell скаржаться на зв'язок та відсутність інтернету: що кажуть у компанії