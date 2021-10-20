Абоненти lifecell скаржаться на зв'язок та відсутність інтернету: що кажуть у компанії

Додзвонитися на «гарячу лінію» оператора майже неможливо

У середу, 20 жовтня, у роботі мобільного оператора lifecell стався збій у роботі. Користувачі скаржаться на відсутність мобільного інтернету та перебої зі зв’язком. Натомість додзвонитися на «гарячу лінію» оператора майже неможливо.

«Київ. Відсутній інтернет та зв’язок», «Сьогодні після обіду пропав зв’язок, неможливо подзвонити і немає інтернету. Володимир-Волинський», «Запоріжжя, зв'язок є, проте інтернет – мертвий, навіть 2g», «У Львові те ж саме – мережа і зв‘язок пропадають вже другий вечір поспіль. Чому у вас не опубліковано допис про ситуацію, яка відбувається? Додзвонитися до вас на лінію також неможливо», – пишуть абоненти lifecell на офіційній сторінці оператора у Facebook.

Скріншот зі сторінки lifecellua / Facebook

Натомість у компанії відповіли, що зараз «може спостерігатися подібна ситуація».

«Ми вже з'ясовуємо її причини. Терміни вирішення питання будуть відомі після встановлення причин виникнення складності. Від імені компанії приношу Вам вибачення за незручності. Дякуємо Вам за розуміння», – йдеться у заяві lifecell.