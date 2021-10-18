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    Мобільний зв’язок дорожчатиме. Експерт дав невтішний прогноз

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    В Україні дорожчатиме мобільний зв'язок - Мобільний зв’язок дорожчатиме. Експерт дав невтішний прогноз
    В Україні дорожчатиме мобільний зв'язок
    Фото з відкритих джерел

    В Україні, на думку експерта, зростатимуть ціни на послуги мобільного зв’язку

    В Україні зростатимуть ціни на мобільний зв’язок. Такий прогноз зробив експерт з телекомунікацій Роман Хіміч у коментарі виданню UBR.

    «Тарифи будуть підвищуватися безвідносно до будь-яких обставин», – спрогнозував експерт.

    Таку думку Хіміч висловив у контексті інформації про те, що мобільні оператори найближчим часом зможуть купити доступ до нових радіочастот. Це позитивно вплине на швидкість мобільного інтернету, але, скоріш за все, потягне за собою і розцінки на мобільний зв’язок.

    Так, наприклад, один з операторів – Lifecell – на питання, як компанія планує повертати гроші, витрачені на нову ліценцію, відповів: «… існує тільки один спосіб повертати інвестиції - з вартості послуг».

    Також можна згадати, що нещодавно уряд вперше затвердив стандарти для мобільного зв’язку. Відтепер швидкість завантаження файлів для користувача має бути не нижче 2 мегабіт на секунду. А відправлення інформації має відбуватися на швидкості не нижче 0,5 мегабіт на секунду.

    Для виконання цих вимог оператором теж доведеться робити додаткові інвестиції, що також може вплинути на вартість мобільного зв’язку в Україні.

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    Теги: інтернет мобільний зв’язок
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    Мобільний зв’язок дорожчатиме. Експерт дав невтішний прогноз