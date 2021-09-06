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    Мільйони користувачів втратять можливість користуватися популярним месенджером

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    Додаток не підтримуватиме старі версії&nbsp;Android та&nbsp;iOS - Мільйони користувачів втратять можливість користуватися популярним месенджером
    Додаток не підтримуватиме старі версії Android та iOS
    Фото: business-standard.com

    Доступ до додатка буде заблоковано для пристроїв із застарілими версіями операційних систем

    Популярний месенджер WhatsApp припинить підтримку частини пристроїв, які компанія вважає застарілими. Така інформація міститься в опублікованих оновлених вимогах до операційних систем користувачів.

    У документі повідомляється, що з 1 листопада WhatsApp не працюватиме на смартфонах з версіями ОС Android 4.0.4 та iOS 9. Таким чином, усі користувачі, які досі користуються цими операційними системами, позбудуться можливості використовувати мобільний додаток.

    Користувачам радять або оновити операційну систему, або, принаймні, зберегти особисті чати, щоб мати можливість скористатися своїм листуванням надалі.

    Зазначимо, що в оновленій 8 січня користувацькій угоді йшлося про те, що месенджер почав ділитися даними користувачів «з усім сімейством додатків» корпорації Facebook. До їх числа потрапили відомості про геолокацію, а також про встановлення та видалення додатків. Однак, оновлені правила стосуються тільки бізнес-акаунтів WhatsApp, а прості користувачі мають можливість ігнорувати їх.

    Нагадаємо, месенджер ICQ, колишній світовий хіт в 1990-х, знову відроджується. Більш того, підвищений інтерес до неї виник у молодих людей, народжених уже в часи WhatsApp і Facebook Messenger.

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    Теги: телефон мобільний зв’язок WhatsApp
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    Мільйони користувачів втратять можливість користуватися популярним месенджером