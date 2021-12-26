Британці запустили найбільшу у світі морську вітряну електростанцію (відео)

У Великий Британії запустили найбільшу у світі морську вітряну електростанцію – Hornsea 2

Велика Британія запустила найбільшу у світі морську вітряну електростанцію – Hornsea 2. «Вітряк» розташовано на відстані 89 кілометрів від берегів Об’єднаного Королівства. Загальна потужність станції – 1,32 ГВт.

Цей показник відповідає потужності сучасних атомних енергоблоків. Наприклад, потужність одного енергоблоку Запорізької АЕС – найбільшою атомною електростанції в Європі – складає 1 ГВт, тобто менше, ніж у британського «вітряка».

Після завершення будівництва всього комплексу Hornsea 2, енергія передаватиметься від 165 вітряних турбін.

Ще два проєкти також знаходяться на стадії реалізації: Hornsea 3 у процесі отримання дозволів на будівництво, а Hornsea 4 в цей час на стадії планування. У сукупності ці проєкти зроблять значний внесок у досягнення мети уряду Великої Британії щодо досягнення нульового рівня викидів парникових газів до 2050 року.