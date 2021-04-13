В Україні стартують продажі легендарного електромобіля

Влітку в українських автосалонах з’явиться Nissan Leaf

Нарешті, Nissan Leaf – один з перших масових електромобілів в світі – отримає офіційну «прописку» й в Україні. Як повідомляє український офіс Nissan, у місцевих дилерів Leaf має з’явитися влітку 2021 року.

Цікаво, що Nissan Leaf не ввійшов у нашу добірку електромобілів, які мають дебютувати в Україні цього року. Адже ще в січні представники японського бренду не були впевнені, що це станеться саме в 2021-му. Але, як бачимо, плани змінилися.

Треба також відзначити, що Leaf – це найпопулярніший електромобіль в Україні на вторинному ринку. До того ж, ця модель входить до топ-10 кращих вживаних електромобілів.

Перше покоління Nissan Leaf дебютувало у 2010 році. У 2017-му світ побачило друге покоління електромобіля, яке вже встигло пережити оновлення. Саме оновлений Leaf другого покоління і буде продаватися в Україні офіційно.

Leaf має один електромотор, який видає 150 кінських сил і 320 Нм крутного моменту. Він живиться від батареї ємністю 40 кіловат-годин.

Першу «сотню» хетчбек наирає за 7,9 секунди. Максимальна швидкість обмежена на 144 кілометрах в в годину. Запас ходу моделі – 378 кілометрів.

На повну зарядку акумулятора в залежності від потужності мережі потрібно від восьми до 16 годин, а на спеціальних станціях для того, щоб «заправити» машину на 80% піде всього 40 хвилин. Крім того, Leaf може сам живити електромережу, наприклад, невеликого будинку.

Одна з особливостей електрокара – система e-Pedal. Педаллю «газу» можна управляти машиною, не задіюючи гальмо і просто регулюючи силу натискання на неї. Коли водій повністю відпускає акселератор, автоматично включається система рекуперації і механічні гальма, і автомобіль повністю зупиняється.

Машина може стояти на місці навіть на крутих підйомах без натискання на гальма. Звичайну педаль гальма, як кажуть в Nissan, тепер можна буде використовувати тільки для екстреної зупинки.