Запорізька АЕС вперше за свою історію вийшла на 100% потужності

Вперше в історії Запорізька АЕС видає максимум електроенергії для потреб населення та промисловості України

На Запорізькій АЕС працюють усі шість енергоблоків

Запорізька атомна електростанція вперше за 37 років вийшла на 100% потужність після запуску 30-го листопада енергоблоку №2. Як повідомляє «Енергоатом», 2 грудня АЕС вийшла на потужність 6040 МВт, зараз працюють усі шість енергоблоків.

Зазначається, що досягти максимального рівня навантаження АЕС стало можливим після успішної реалізації проєкту щодо розширення відкритого розподільчого пристрою (ОРП-750) станції та введення в роботу четвертої повітряної лінії 750 кВ – підстанції Каховська.

«Вперше в історії Запорізька АЕС видає історичний максимум електроенергії для потреб населення та промисловості України. До введення в експлуатацію лінії та нового ОРП-750 кВ на ЗАЕС технічне обмеження становило 5300 МВт, що не дозволяло атомній станції видавати повну потужність 6000 МВт», – пояснив гендиректор Запорізької АЕС Дмитро Вербицький.

У свою чергу глава «Енергоатому» Петро Котін зазначив, що саме атомна генерація стабільно забезпечує виробництво 55% від усієї електроенергії, сумлінно виконуючи покладені на Компанію спеціальні обов’язки із забезпечення населення країни найдешевшою електроенергією.

«Вперше в історії НАЕК працює 14-ма енергоблоками з наявних 15-ти. Під час нинішнього осінньо-зимового періоду Енергоатом стає не просто базовою, а основною генерацією, гарантуючи безпечне та стабільне проходження опалювального сезону», – підкреслив пан Котін.

Наприкінці січня 2022 року до енергосистеми планують підключити п‘ятнадцятий енергоблок (РАЕС-4) після перевантаження палива і проведення підготовчих робіт до вивантаження відпрацьованого палива на Центральне сховище ВЯП.

Раніше радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко в інтерв’ю «Главкому» казав, що під час гострого дефіциту газу та вугілля найбільше навантаження ляже на атомну енергетику. Якщо минулої зими в системі працювало 10 атомних блоків, то цієї зими працюватиме 14 блоків АЕС, а в разі потреби терміном до двох тижнів може бути задіяно і всі 15 блоків. Зараз працює 13 блоків, а незабаром буде включено і 14-й.

Також міський голова Києва Віталій Кличко розповів, чи будуть віялові відключення світла у Києві.

Нагадаємо, в Україні майже на 20-25% можуть зрости тарифи на електроенергію. Подорожчання очікується, починаючи з квітня 2022 року.