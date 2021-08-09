Українці придумали, як збільшити запас ходу електромобіля взимку

Українські водії придумали, як змусити електромобіль проїжджати більше на одному заряді під час морозів

В Україні придумали, як збільшити запас ходу будь-якого електромобіля за умови низьких температур, коли показники електричних авто суттєво падають. Це, звісно, не безкоштовний метод. Але й не дуже дорогий. Орієнтовна ціна питання – $500.

Отже, українці покращують «далекобійність» електричних автомобілів за допомогою автомобільного газу. Звісно, що переводять на газ не автомобіль в цілому, адже змусити електричний мотор працювати на газі неможливо.

Проте, як виявилося, на газ можна перевести кліматичну систему електромобіля.

«За рахунок автономної пічки можна не витрачати енергію акумулятора на обігрів салону і таким чином збільшити запас ходу», – цитує видання UBR технічного директора мережі автогазових СТО «Профігаз» Євгена Устименка.

За його словами, найбільшою популярністю установка газової пічки користується у власників недорогих електромобілів. Таких, наприклад, як Nissan Leaf. Вартість газового обігрівача коливається в діапазоні 8-15 тисяч гривень.

Наскільки можна збільшити запас ходу електромобіля з газовою кліматичною системою, сказати складно. Все залежить від моделі електромобіля. Але приблизні цифри підрахувати цілком реально.

Так, наприклад, у 2019 році Американська автомобільна асоціація провела дослідження, у якому з’ясувала, що холодна погода, коли активно використовується обігрівач, може скорочувати запас ходу електромобіля на 40%.

Тобто, фактично новий Nissan Leaf з батареєю на 62 кіловат-години може проїжджати зимою близько 230 кілометрів. Але використання альтернативного опалення дозволить наближати показник «далекобійності» до паспортного – 385 кілометрів.