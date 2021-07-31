Українець створив економічний електробайк (відео)
Чоловік з Дніпра створив економний електробайк, який на одному заряді може проїхати до 320 кілометрів
У Дніпрі місцевий житель, який називає себе Чен Кім, створив економний електробайк, який на одному заряді може проїхати до 320 кілометрів. Максимальна швидкість – 105 км/год.
Винахідник зазначив, що електробайк йому обійшовся приблизно в $5 тисяч. Але транспорт має швидко окупитися через економічність. Дорога в 300 кілометрів обходиться винахіднику менше ніж у 20 гривень.
Проте інформації про ємність батареї та швидкість її зарядки немає.
Чоловік заявив, що хотів створити такий електробайк, який дозволить вільно пересуватися на далекі відстані. На його розробку пішло 9 місяців.
«Перше завдання, яке я поставив перед собою, – це можливість здійснювати на мотоциклі щоденні подорожі, не піклуючись про підзарядку і відстані. Це був шлях проб і помилок, але в результаті з'явилася дійсно унікальна двоколісна машина», – розповів він.
Маса електробайка становить 125 кілограмів – це дозволяє ним легко управляти. Також в ньому є круїз-контроль.
Попри значний запас енергії, батарея вийшла досить компактною, яка помістилася під сидінням водієм. Над заднім колесом знаходиться система охолодження двигуна.
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