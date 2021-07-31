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    Українець створив економічний електробайк (відео)

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    Український електричний мотоцикл - Українець створив економічний електробайк (відео)
    Український електричний мотоцикл
    Фото з відкритих джерел

    Чоловік з Дніпра створив економний електробайк, який на одному заряді може проїхати до 320 кілометрів

    У Дніпрі місцевий житель, який називає себе Чен Кім, створив економний електробайк, який на одному заряді може проїхати до 320 кілометрів. Максимальна швидкість – 105 км/год.

    Винахідник зазначив, що електробайк йому обійшовся приблизно в $5 тисяч. Але транспорт має швидко окупитися через економічність. Дорога в 300 кілометрів обходиться винахіднику менше ніж у 20 гривень.

    Проте інформації про ємність батареї та швидкість її зарядки немає.

    Чоловік заявив, що хотів створити такий електробайк, який дозволить вільно пересуватися на далекі відстані. На його розробку пішло 9 місяців.

    «Перше завдання, яке я поставив перед собою, – це можливість здійснювати на мотоциклі щоденні подорожі, не піклуючись про підзарядку і відстані. Це був шлях проб і помилок, але в результаті з'явилася дійсно унікальна двоколісна машина», – розповів він.

    Електробайк
    Електробайк

    Маса електробайка становить 125 кілограмів – це дозволяє ним легко управляти. Також в ньому є круїз-контроль.

    Попри значний запас енергії, батарея вийшла досить компактною, яка помістилася під сидінням водієм. Над заднім колесом знаходиться система охолодження двигуна.

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    Теги: Електромобілі
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    Українець створив економічний електробайк (відео)