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OpenAI запускає новий формат: поки ChatGPT генерує зображення, вам покажуть рекламу

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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OpenAI запускає новий формат: поки ChatGPT генерує зображення, вам покажуть рекламу
Реклама з’являтиметься в ChatGPT, поки користувач чекає на готове зображення
фото: з відкритих джерел

OpenAI тестуватиме новий формат візуальної реклами, яка з’являтиметься під час генерації зображень у ChatGPT

OpenAI оголосила про запуск нового формату реклами в ChatGPT. Зображення рекламованих товарів і послуг показуватимуться користувачам під час очікування на створення власного зображення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційне оголошення OpenAI.

Компанія зазначає, що новий формат має допомогти рекламодавцям демонструвати товари через зображення – наприклад, показувати їх у використанні або створювати візуальні приклади того, як певна послуга може бути частиною життя людини.

Спочатку рекламу тестуватимуть під час генерації зображень у ChatGPT. Рекламні матеріали матимуть чітке маркування та будуть відокремлені від зображення, яке створює користувач.

В OpenAI також наголошують, що реклама не впливатиме на відповіді ChatGPT.

Де з’явиться нова реклама

Тестування нового формату розпочнеться наприкінці жовтня у США. На першому етапі до нього залучать обмежену групу рекламодавців.

Так може виглядати реклама в ChatGPT під час створення зображення
Так може виглядати реклама в ChatGPT під час створення зображення
скриншот сайту openai.com

OpenAI також розширює інструменти для вимірювання ефективності реклами та співпрацю з компаніями, які допомагають рекламодавцям оцінювати переходи й конверсії.

За даними компанії, ChatGPT щотижня використовують 1,2 млрд людей.

В OpenAI заявили, що рекламна платформа має розвиватися й надалі, зокрема за рахунок нових форматів, які допомагатимуть компаніям знаходити потенційних клієнтів у процесі пошуку інформації та ухвалення рішень.

Що відомо про рекламу в ChatGPT

OpenAI вже розвиває рекламний напрямок у ChatGPT. Компанія наголошує, що реклама має залишатися відокремленою від відповідей сервісу, а розмови користувачів – приватними.

Рекламні системи також мають визначати, чи підходить конкретна розмова для показу реклами, щоб не розміщувати її у чутливих або неприйнятних контекстах.

Раніше «Главком» писав, що OpenAI хоче перетворити ChatGPT на своєрідну платформу для сторонніх застосунків. Користувачі зможуть знаходити потрібні сервіси безпосередньо в чаті, а ШІ-агенти – виконувати в них окремі завдання від їхнього імені.

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Теги: реклама ChatGPT OpenAI

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