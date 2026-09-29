Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Люди можуть втратити контроль над ШІ: вчені назвали найгірший сценарій

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
google social img telegram social img facebook social img
Люди можуть втратити контроль над ШІ: вчені назвали найгірший сценарій
Дослідники закликають посилити контроль за розвитком систем штучного інтелекту
фото: з відкритих джерел

ШІ може почати розвивати нові системи швидше, ніж люди зможуть їх контролювати

ШІ може почати вдосконалюватися настільки швидко, що люди втратять контроль над надпотужними системами, а в найгіршому сценарії це може призвести до маргіналізації або навіть вимирання людства. Про це попереджають автори нового дослідження про автоматизацію розробки ШІ, розповідає «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

ШІ може почати розвивати сам себе

Дослідники звернули увагу на те, що сучасні AI-системи вже виконують значну частину роботи зі створення наступних поколінь штучного інтелекту. За їхніми словами, системи нині пишуть більшу частину коду всередині деяких компаній, які займаються розробкою ШІ.

Автори прогнозують, що протягом кількох років AI-системи можуть автоматизувати більшу частину роботи у сфері досліджень і розробки ШІ, а потенційно – весь цей процес.

У такому разі нові моделі зможуть допомагати створювати ще потужніші системи, які, своєю чергою, прискорюватимуть розробку наступних поколінь. Дослідники називають можливий сценарій «інтелектуальним вибухом» – ситуацією, за якої роки технологічного прогресу можуть бути стиснуті до місяців або навіть коротшого періоду.

Водночас автори дослідження наголошують, що такий розвиток подій не є гарантованим. Існує значна невизначеність щодо того, чи станеться «інтелектуальний вибух», наскільки швидко це може відбутися та якими будуть його наслідки.

Люди можуть втратити контроль

Одним із ключових ризиків дослідники називають ситуацію, коли можливості AI-систем почнуть зростати значно швидше, ніж суспільство зможе адаптуватися до цих змін.

Якщо більша частина роботи з розробки ШІ перейде до самих AI-систем, люди можуть втратити здатність своєчасно виявляти помилки, розуміти процеси всередині нових моделей та виправляти проблеми.

У крайньому випадку, зазначають автори, людство може втратити контроль над системами, які перевершуватимуть людей за інтелектуальними можливостями. Це може призвести не лише до масштабних суспільних потрясінь, а й до «маргіналізації або вимирання людства».

Дослідники також попереджають про можливе послаблення механізмів стримування між державами, компаніями та державними інституціями, якщо технологічні можливості розвиватимуться надто швидко.

AI-компанії вже передають ШІ дедалі більше роботи

The Wall Street Journal пише, що провідні дослідники OpenAI, Anthropic, Microsoft і Meta закликали політиків перевірити, наскільки сильно компанії вже автоматизували власні дослідження ШІ. Серед авторів роботи – головний науковець OpenAI Якуб Пачоцький, співзасновник Anthropic Джек Кларк, головний науковий директор Microsoft Ерік Горвіц і віцепрезидентка Meta з досліджень ШІ Доун Сонг. Також серед авторів – піонери досліджень ШІ Джеффрі Гінтон і Йошуа Бенжіо.

За даними WSJ, Anthropic повідомляла, що її система Claude вже виконує близько 26% дослідницької та проєктної роботи компанії, а в деяких аспектах використовується більш ніж у 90% випадків. OpenAI планує створити повністю автоматизованого AI-дослідника до 2028 року.

Автори дослідження закликають уряди терміново отримати більше інформації про те, наскільки AI-компанії автоматизували розробку власних моделей.

Серед запропонованих заходів – посилення незалежного нагляду, більша прозорість щодо рівня автоматизації досліджень ШІ, розробка механізмів для стримування потенційно надто швидкого розвитку систем та підготовка суспільства до можливих наслідків «інтелектуального вибуху». Дослідники також закликають готувати міжнародні механізми контролю.

Водночас автори підкреслюють, що «інтелектуальний вибух» може мати не лише негативні наслідки: швидший розвиток ШІ здатен прискорити появу нових технологій і принести значні переваги. Саме невизначеність щодо майбутнього розвитку, на думку дослідників, і робить необхідним завчасне створення механізмів контролю.

Нагадаємо, раніше Microsoft представила проєкт кодексу гуманістичного ШІ, який ставить людський контроль над AI-системами в пріоритет. Документ передбачає, що моделі мають виконувати команди про паузу, перенаправлення завдання або повне вимкнення та не повинні самостійно розширювати свої повноваження.

Крім того, Microsoft пропонує заборонити моделям приховувати свої дії, імітувати свідомість або маніпулювати рішеннями користувачів. Кодекс поки є проєктом, який компанія планує доопрацювати після публічного обговорення.

Водночас співзасновник Microsoft Білл Гейтс заявляв, що контролювати ШІ складніше, ніж попередні технології, зокрема через швидкість його розвитку. За його словами, людство може не встигнути підготуватися до нових можливостей і ризиків, якщо системи продовжать удосконалюватися без достатнього часу для оцінки їхніх наслідків.

Читайте також:

Теги: технології штучний інтелект Microsoft OpenAI

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бідна «цариця наук». Вступ-2026: чому молодь ігнорує точні науки і до чого це веде
Бідна «цариця наук». Вступ-2026: чому молодь ігнорує точні науки і до чого це веде Освіта
30 серпня, 10:05
Джей Ді Венс вважає, що нині людство живе в «останні часи»
«Антихрист серед нас». Джей Ді Венс заговорив про кінець світу
4 вересня, 11:59
Микола Бровченко пояснив своє ставлення до ШІ
Відомий український хітмейкер заявив про «шахрайство вищої проби», яке зараз накрило шоу-бізнес
15 вересня, 12:45
Адміністрація Дональда Трампа працює над питаннями ШІ вже понад шість місяців
Вашингтон озвучив плани щодо розвитку ШІ на тлі конкуренції з Китаєм
16 вересня, 09:12
Шифрувальна машина Enigma часів Другої світової війни
ШІ знайшов ключ до військової машини Enigma: радіограму не могли зламати десятиліттями
22 вересня, 03:25
Нові елементи планують використовувати для різних типів українських дронів
Українські інженери створили унікальну батарею для дронів: у чому особливість
22 вересня, 13:27
Підприємець бачить у гуманоїдах універсальних помічників для кожної родини
Маск спрогнозував появу мільярда гуманоїдних роботів за 10 років
26 вересня, 04:04
Якість дронів важливіша за їхню кількість, вважає командир 429-ї бригади
Командир бригади «Ахіллес» назвав технологію, яка найшвидше втрачає актуальність на фронті
26 вересня, 09:35
Білл Гейтс попередив про небезпеку ШІ
Гейтс попередив про катастрофічний сценарій через штучний інтелект
26 вересня, 10:14

HiTech

Люди можуть втратити контроль над ШІ: вчені назвали найгірший сценарій
Люди можуть втратити контроль над ШІ: вчені назвали найгірший сценарій
Кредитну історію тепер можна отримати через Дія.AI: як це працює
Кредитну історію тепер можна отримати через Дія.AI: як це працює
Google відправить на орбіту супутник із ШІ-чипами: його запустить SpaceX
Google відправить на орбіту супутник із ШІ-чипами: його запустить SpaceX
Масовий збій у «Резерв+»: застосунок не завантажується
Масовий збій у «Резерв+»: застосунок не завантажується
Названо три навички, які допоможуть залишатися потрібним в епоху ШІ
Названо три навички, які допоможуть залишатися потрібним в епоху ШІ
ШІ отримує більше свободи: США та Росія змінили правила застосування зброї
ШІ отримує більше свободи: США та Росія змінили правила застосування зброї

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
65K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»

Новини

В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua