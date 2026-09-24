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OpenAI надасть Україні безкоштовний ШІ для захисту від кібератак

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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OpenAI надасть Україні безкоштовний ШІ для захисту від кібератак
Штучний інтелект допомагатиме українським фахівцям швидше виявляти та усувати кіберзагрози
фото:Getty Images

Українські фахівці отримають інструменти для пошуку вразливостей, аналізу кіберзагроз і захисту цифрових систем

OpenAI безкоштовно надасть перевіреним українським командам доступ до програми Daybreak для захисту цивільної та критичної інфраструктури. За допомогою інструментів штучного інтелекту фахівці зможуть шукати й перевіряти вразливості у програмному забезпеченні, аналізувати код і підозрілу активність, визначати пріоритетні кіберзагрози, розробляти та тестувати виправлення, а також швидше реагувати на інциденти. Програма також передбачає навчання та технічну підтримку для перевірених українських команд. Про це  розповідає «Главком» із посиланням на BBC та OpenAI.

Що отримає Україна

У межах співпраці з Міністерством цифрової трансформації України перевірені команди отримають доступ до Daybreak, а також навчання і технічну підтримку.

OpenAI описує Daybreak як комплекс інструментів для кіберзахисту, який допомагає автоматизувати частину роботи фахівців. Система може використовуватися для інвентаризації цифрових систем, пошуку та перевірки вразливостей, аналізу програмного коду, дослідження загроз і реагування на кіберінциденти.

ШІ також допомагає визначати, які вразливості є найбільш небезпечними, розробляти та тестувати виправлення і перевіряти, чи справді проблема була усунена. При цьому доступ до Daybreak надається перевіреним фахівцям для авторизованої роботи із захисту систем.

Як працюватиме Daybreak

Daybreak передбачає кілька рівнів кіберзахисту – від виявлення проблеми до її усунення та перевірки результату. OpenAI описує цей процес як безперервний цикл: інвентаризація, виявлення, перевірка, визначення пріоритету, усунення та підтвердження результату.

Для фахівців це означає можливість швидше опрацьовувати великі обсяги інформації та скорочувати час між виявленням вразливості й виправленням.

OpenAI також розділяє доступ до Daybreak на два рівні. Daybreak Blue призначений для більшості захисних завдань, зокрема пошуку вразливостей, перевірки коду, аналізу шкідливого програмного забезпечення, реагування на інциденти та перевірки виправлень. Daybreak Red призначений для більш спеціалізованого авторизованого тестування безпеки та дослідження вразливостей.

Україна щороку фіксує тисячі кібератак

За словами генерального консула України в Сан-Франциско Дмитра Кушнерука, українська команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA реєструє близько 6 тис. кібератак на рік, тобто приблизно 15 атак щодня.

Кушнерук зазначив, що штучний інтелект може допомогти українським фахівцям швидше аналізувати журнали подій, перевіряти код, проводити інвентаризацію систем і визначати, які вразливості потребують першочергової уваги.

Він також навів приклади атак на українську інфраструктуру, зокрема енергетичні системи, залізницю та мобільного оператора «Київстар». За його словами, для України кіберстійкість означає можливість продовжувати роботу навіть тоді, коли окремі цифрові системи зазнають атак.

Україна, зокрема, використовує децентралізовану архітектуру цифрових систем, розподілені та зашифровані реєстри, а також національний роумінг. Останній дозволяє користувачам перейти до іншого мобільного оператора, якщо один із них зазнає атаки.

OpenAI зазначає, що співпраця з Україною є частиною глобальної програми Daybreak. У вересні компанія оголосила про $1 млрд субсидованого доступу до Daybreak, а також навчання, технічну підтримку та партнерства для організацій, які захищають життєво важливі послуги та цифрову інфраструктуру.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що 23 вересня внаслідок російського обстрілу Києва були пошкоджені дата-центри. Через це в окремих районах міста виникли перебої з інтернетом, а оператори та провайдери працювали над відновленням роботи мереж.

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Теги: OpenAI штучний інтелект кібератака

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