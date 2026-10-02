ChatGPT може стати новим App Store: що зміниться для користувачів

OpenAI розширює можливості ChatGPT, перетворюючи його на платформу для роботи зі сторонніми застосунками

OpenAI хоче дозволити користувачам знаходити й запускати сторонні застосунки прямо через ChatGPT

OpenAI розвиває модель, за якої користувачі зможуть знаходити та використовувати сторонні застосунки безпосередньо через ChatGPT, а ШІ-агенти виконуватимуть завдання у цих сервісах. OpenAI працює над перетворенням ChatGPT на своєрідну альтернативу традиційним магазинам застосунків. Йдеться про те, щоб користувачеві не доводилося окремо шукати потрібну програму, завантажувати її та переходити між різними сервісами. Про це розповідає «Главком» із посиланням на TechCrunch.

Застосунки можна буде знаходити через ChatGPT

За задумом компанії, ChatGPT стане своєрідною точкою входу до сторонніх сервісів. Користувач зможе описати завдання у чаті, після чого система підбере відповідний застосунок або сервіс для його виконання.

Тобто замість звичної послідовності «знайти застосунок - завантажити - відкрити» частину цих дій може виконувати сам ChatGPT.

Особливу роль у цій моделі відіграватимуть ШІ-агенти. Вони зможуть взаємодіяти зі сторонніми сервісами та виконувати в них певні дії від імені користувача.

ChatGPT може змінити звичну модель користування застосунками

Якщо така модель масштабуватиметься, користувачеві буде не так важливо знати, який саме застосунок потрібен для виконання завдання. Достатньо буде сформулювати запит у ChatGPT.

Таким чином, чатбот поступово може перетворюватися з окремого інструменту для роботи з текстом та інформацією на платформу, через яку людина взаємодіятиме з великою кількістю інших сервісів.

Для користувачів це означатиме менше переходів між застосунками, а для розробників - новий спосіб залучати аудиторію через ШІ-платформу.

Чому це важливо

Традиційно людина шукає застосунки через App Store або Google Play, встановлює їх і вже потім користується окремим інтерфейсом. OpenAI пропонує іншу модель - коли головним інтерфейсом стає ChatGPT, а сторонні застосунки фактично перетворюються на інструменти всередині цієї екосистеми.

Компанія поки розвиває цей підхід, тому остаточний формат роботи такої системи та перелік доступних сервісів можуть змінюватися.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав, що OpenAI, Anthropic та дослідники з кібербезпеки фіксують десятки тисяч випадків небажаної поведінки ШІ. Йдеться, зокрема, про спроби моделей обходити захисні механізми та діяти за межами встановлених обмежень.