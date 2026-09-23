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ДБР спільно з європейцями розпочало інформаційну кампанію проти хабарництва

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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ДБР спільно з європейцями розпочало інформаційну кампанію проти хабарництва
Кампанія має змінити сприйняття хабаря як простого способу вирішення проблем
фото: ДБР

Інформаційна кампанія має показати українцям наслідки отримання та пропозиції хабарів

Державне бюро розслідувань спільно з Консультативною місією ЄС в Україні (КМЄС) розпочало загальнонаціональну інформаційну кампанію «Хабар має наслідки».

Її мета – нагадати про відповідальність за хабарництво та показати, до яких наслідків може призвести така пропозиція чи отримання грошей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМЄС.

КМЄС зазначає, що кампанія має змінити сприйняття хабаря як простого способу вирішення проблем. Організатори наголошують: відповідальність може стосуватися як людини, яка бере хабар, так і тієї, яка його пропонує.

Перші банери кампанії вже з’явилися у київському метро. На них зображений клубок червоної пряжі та напис: «Хабар має наслідки. Ниточка приведе до тебе».

На плакаті також розміщений QR-код, за яким можна повідомити ДБР про можливе корупційне правопорушення.

Перші банери кампанії вже з’явилися у київському метро
Перші банери кампанії вже з’явилися у київському метро
фото з соцмереж

Кампанія стала продовженням співпраці ДБР та КМЄС у сфері комунікацій. За підтримки Місії Бюро розробило комунікаційну стратегію, яка допомагає визначати, про що і з ким потрібно говорити.

«Наша співпраця з ДБР ґрунтується на стратегічному підході, дослідженнях і використанні сучасних цифрових інструментів. Разом із партнерами ми вивчаємо їхні аудиторії, аналізуємо дані, визначаємо комунікаційні потреби й на цій основі розробляємо довгострокові кампанії», – зазначив радник зі стратегічних комунікацій КМЄС в Україні Марк Лібераті.

Консультативна місія Європейського Союзу в Україні (КМЄС)невиконавча цивільна місія ЄС, яка працює в Україні з 2014 року. КМЄС надає українським державним органам стратегічні консультації, практичну допомогу та проводить навчання. Серед напрямів роботи – реформування правоохоронної системи, боротьба з організованою злочинністю, управління кордонами, протидія міжнародним злочинам та стратегічні комунікації.

За словами радника, такий підхід дає змогу не проводити окремі інформаційні заходи, а послідовно працювати з різними аудиторіями.

Експертка зі стратегічних комунікацій КМЄС в Україні Оксана Ушакова зазначила, що комунікаційна стратегія має бути практичним інструментом, а не просто документом.

«Вона має бути практичним орієнтиром для щоденної роботи: допомагати визначати, що саме потрібно пояснити громадськості, до кого звертатися та як оцінювати ефективність комунікації», – сказала Ушакова.

За її словами, нова кампанія ДБР стала продовженням попередньої роботи та має допомогти пояснити громадянам конкретні наслідки хабарництва.

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Теги: хабар реклама ДБР

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