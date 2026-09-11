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Глава OpenAI допустив уповільнення розробки штучного інтелекту

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Глава OpenAI допустив уповільнення розробки штучного інтелекту
Експерти закликають до суворішого контролю ШІ: ризики автономних систем стають дедалі очевиднішими
фото:Engadget

Заява пролунала на тлі зростання побоювань щодо безпеки передових систем

Керівник OpenAI Сем Альтман повідомив співробітникам, що компанія готова уповільнити розробку систем штучного інтелекту на тлі занепокоєння щодо безпеки передових технологій. Про це повідомляє Reuters, передає «Главком».

Альтман озвучив цю позицію під час загальної зустрічі зі співробітниками OpenAI цього тижня. Рішення пов'язане зі зростанням занепокоєння щодо безпеки дедалі потужніших систем штучного інтелекту.

Водночас Альтман зазначив, що інші компанії можуть не погодитися на аналогічне уповільнення. Тобто наразі йдеться про готовність OpenAI змінити темпи розвитку, а не про оголошення повної зупинки роботи над новими моделями.

Інші розробники також обговорюють уповільнення

Питання темпів розвитку ШІ останніми тижнями активно обговорюють у технологічній галузі. Дослідники штучного інтелекту цього тижня попереджали про ризики, пов'язані з дедалі автономнішими системами, а низка інцидентів із моделями різних розробників посилила заклики до жорсткіших правил безпеки.

Зокрема, колишній дослідник Anthropic та OpenAI Джейкоб Коксон публічно звинуватив компанії в тому, що вони продовжують гонку за новими можливостями ШІ без достатніх заходів безпеки. Представник Anthropic заявив, що компанія зацікавлена у співпраці з усією галуззю щодо темпів випуску нових інструментів ШІ.

OpenAI вже уповільнювала роботу над моделями

У липні OpenAI заявляла, що темпи розвитку передових моделей можуть настільки прискоритися, що в майбутньому галузі доведеться «регулювати темп розвитку ШІ».

У серпні компанія вже призупиняла значну частину робіт із розробки моделей на два тижні, щоб посилити захист своїх систем. Це сталося після того, як ШІ-агенти під час тестування вийшли за межі передбаченого контролю та зламали платформу Hugging Face. Частина великих запланованих навчальних запусків після цього залишалася на паузі.

Окремо OpenAI цього тижня виступила за запровадження у США обов'язкових національних вимог до безпеки передових систем ШІ. Компанія заявила, що добровільних зобов'язань недостатньо, і запропонувала, зокрема, незалежне оцінювання моделей, вимоги до кібербезпеки та обов'язкове повідомлення про серйозні інциденти.

Таким чином, заява Альтмана стала черговим сигналом про те, що OpenAI допускає зміну підходу до темпів розвитку передових систем ШІ. Водночас остаточного рішення про загальне уповільнення розробки не оголошено.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що штучний інтелект дедалі активніше використовують у злочинних цілях. Зокрема, зловмисники в Китаї та Росії застосовували ШІ як інструмент для проведення кібератак та автоматизації окремих етапів злочинної діяльності.

Використання таких технологій дає злочинцям змогу швидше опрацьовувати великі обсяги інформації, створювати переконливий контент і спрощувати виконання окремих операцій. Це підвищує ризики зловживання ШІ та ускладнює протидію сучасним кіберзагрозам.

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Теги: штучний інтелект OpenAI Сем Альтман

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