Компанії OpenAI та Anthropic одночасно знизили ціни на нові моделі ШІ

Обидві платформи змінили тарифи на доступ до ШІ через API

Розробники презентували нові моделі, зробивши акцент на нижчій вартості їхнього використання

OpenAI та Anthropic 22 вересня представили нові моделі штучного інтелекту зі зниженими тарифами для користувачів API. OpenAI запустила GPT-6 Sol і GPT-6 Luna, а Anthropic – Claude Opus 5.5. Про це розповідає «Главком» із посиланням на офіційні повідомлення компаній.

OpenAI знизила ціни на GPT-6

OpenAI представила дві нові моделі – GPT-6 Sol та GPT-6 Luna. Компанія зазначає, що завдяки вдосконаленню кешування та інференсу їй вдалося зменшити витрати на роботу моделей і передати цю економію користувачам.

Вартість GPT-6 Sol становить $2 за 1 млн вхідних токенів та $10 за 1 млн вихідних. Для GPT-6 Luna ціна становить $0,10 за 1 млн вхідних токенів і $0,50 за 1 млн вихідних.

За даними OpenAI, це на 50% дешевше за промоційні тарифи попередніх моделей GPT-5.6 Sol та GPT-5.6 Luna.

Нові моделі доступні через API та підтримують текстові й графічні вхідні дані. OpenAI позиціонує Sol як модель для складніших робочих завдань, а Luna – як дешевший варіант для завдань, де важливе співвідношення вартості та можливостей.

Anthropic також зменшила вартість Claude

Того самого дня Anthropic представила Claude Opus 5.5. Компанія заявляє, що модель демонструє результати на рівні Claude Fable 5.1 у більшості робочих завдань, водночас її експлуатація на типових навантаженнях коштує на 40% дешевше за Opus 5.

Тариф для Claude Opus 5.5 становить $4 за 1 млн вхідних токенів і $20 за 1 млн вихідних. Це на 20% менше, ніж для Opus 5. Вартість читання кешу знизилася на 60% – до $0,20 за 1 млн токенів.

Anthropic також повідомила, що нова модель генерує відповіді більш ніж на 30% швидше за попередню версію.

Opus 5.5 доступна на платформі Anthropic, а також через Amazon Web Services, Google Cloud і Microsoft Foundry.

Компанії одночасно роблять ШІ дешевшим

Обидва релізи відбулися 22 вересня та передбачають зниження вартості використання нових моделей. OpenAI безпосередньо порівнює ціни GPT-6 Sol і Luna з промоційними тарифами попереднього покоління, тоді як Anthropic вказує на нижчу вартість Opus 5.5 порівняно з Opus 5.

Для розробників це означає можливість використовувати потужніші моделі у більшій кількості API-запитів без пропорційного збільшення витрат. Водночас заявлені показники продуктивності та економії походять від самих компаній, тому вони залежать від методики тестування та конкретного типу завдань.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що проти Anthropic, OpenAI, SpaceXAI та Google подали антимонопольний позов у федеральному суді Північного округу Каліфорнії. Позивачі стверджують, що розробники могли координувати уповільнення розвитку штучного інтелекту під приводом безпеки.

Позов подали четверо користувачів, які платять за ChatGPT, Claude, Grok або Gemini. На їхню думку, можливі домовленості між конкурентами щодо обмеження темпів розвитку ШІ могли зменшувати конкуренцію та вигоди для споживачів.