Корейці залучили роботів до виховання дітей у садочках

Садочки Кореї почали використовувати роботів у процесі своєї роботи

Корейські дитячі садочки почали використовувати роботів для виховання дітей. Поки що це пілотний проєкт, повідомляє видання The Guardian.

Роботи виконують переважно освітні функції. Вони вміють співати, танцювати, навчають малюків мистецтву кунг-фу і навіть «пускають гази» по команді.

Пілотний проєкт, на думку корейської влади, допоможе підготувати наступне покоління до високотехнологічного майбутнього.

Роботи під назвою Alpha Mini наразі з'явилися у 300 дитячих установах. Вони невеликі – мають висоту всього 24,5 сантиметра. Вони можуть також розповідати дітям різноманітні історії.

Очі робота блимають, а його зіниці під час розмови набувають форми сердечок.

На шоломі встановлена камера, яка фотографує малюка під час взаємодії та відправляє знімки на планшет.

У майбутньому, кажуть організатори проєкту, дуже важливо знати, як управляти штучним інтелектом і пов'язаними з ним інструментами. Цей досвід, як вони сподіваються, матиме для дітей тривалий ефект протягом всієї їхньої юності й у дорослому віці.