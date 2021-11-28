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    Японці розробили спеціальний монітор для соціальних мереж

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    Японці придумали монітор для соціальних мереж - Японці розробили спеціальний монітор для соціальних мереж
    Японці придумали монітор для соціальних мереж
    фото з відкритих джерел

    Японська компанія представила спеціальний монітор, на якому зручно переглядати дописи у соціальних мережах

    Японська Nojima представила новий незвичайний монітор Elsonic EK-MD088, який позиціонується як ідеальне рішення для перегляду стрічки соціальних мереж. Насамперед тих, що мають вертикальну орієнтацію, тобто таких як Instagram, Twitter та TikTok.

    Новинка отримала вертикальний витягнутий екран діагоналлю 8,8 дюйма та роздільною здатністю 420×1920 пікселів. Розробник використав TFT-панель із співвідношенням сторін 7:32.

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    на весь екран згорнути
    Японці розробили спеціальний монітор для соціальних мереж
    Японці розробили спеціальний монітор для соціальних мереж
    Японці розробили спеціальний монітор для соціальних мереж
    Японці розробили спеціальний монітор для соціальних мереж

    Монітор живиться через USB-C, але для передачі зображення використовується порт mini-HDMI, завдяки чому новинку можна підключати до старих персональних комп'ютерів.

    Розміри основи вертикального монітора становлять 78×21 міліметр, його висота досягає 248 міліметрів, а вага становить 198 грам.

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    Теги: гаджет
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    Японці розробили спеціальний монітор для соціальних мереж