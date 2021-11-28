Американці створили розумні поштові скриньки (відео)

Компанія DroneDek розробила технологію розумних поштових скриньок

Американська DroneDek впевнена: у «ковідному» світі віддалене замовлення товарів і доставка їх без участі людини стануть новою реальністю. Тому вона розробила технологію розумних поштових скриньок. Коли чекати її появи?

Такі скриньки встановлюються біля будинку адресата і все ще можуть приймати звичайні листи й посилки від листонош. Але в першу чергу призначені для роботи з дронами-кур'єрами.

Скринька працює наступним чином. При підльоті до скриньки дрон орієнтується на її сигнал GPS, щоб зависнути точно над кришкою і передати код безпеки.

Антивандальна кришка відкривається, вантаж на тросі опускається всередину.

Якщо сам дрон розряджений, він може приземлитися на закриту кришку і підзарядити акумулятори бездротовим способом.

Камера всередині ящика сканує поштовий код і відправляє повідомлення про прибуття вантажу користувачеві, причому може показати його візуально.

Якщо вантаж вимагає особливого температурного режиму – тепла для готової їжі або холоду для ліків – він буде активований.

За бажанням можна додатково поставити детектор вибухівки та сканер токсичних речовин, а також систему оповіщення спецслужб при їх виявленні.