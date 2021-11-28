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    Американці створили розумні поштові скриньки (відео)

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    Розумна скринька не потребує листоноши - Американці створили розумні поштові скриньки (відео)
    Розумна скринька не потребує листоноши
    фото з відкритих джерел

    Компанія DroneDek розробила технологію розумних поштових скриньок

    Американська DroneDek впевнена: у «ковідному» світі віддалене замовлення товарів і доставка їх без участі людини стануть новою реальністю. Тому вона розробила технологію розумних поштових скриньок. Коли чекати її появи?

    Такі скриньки встановлюються біля будинку адресата і все ще можуть приймати звичайні листи й посилки від листонош. Але в першу чергу призначені для роботи з дронами-кур'єрами.

    Скринька працює наступним чином. При підльоті до скриньки дрон орієнтується на її сигнал GPS, щоб зависнути точно над кришкою і передати код безпеки.

    Антивандальна кришка відкривається, вантаж на тросі опускається всередину.

    Якщо сам дрон розряджений, він може приземлитися на закриту кришку і підзарядити акумулятори бездротовим способом.

    Камера всередині ящика сканує поштовий код і відправляє повідомлення про прибуття вантажу користувачеві, причому може показати його візуально.

    Якщо вантаж вимагає особливого температурного режиму – тепла для готової їжі або холоду для ліків – він буде активований.

    За бажанням можна додатково поставити детектор вибухівки та сканер токсичних речовин, а також систему оповіщення спецслужб при їх виявленні.

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    Теги: гаджет
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    Американці створили розумні поштові скриньки (відео)