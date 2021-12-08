Куди йти працювати: названі найкращі роботодавці України в сфері IT

Ресурс DOU назвав найкращих «технологічних» роботодавців в Україні у 2021 році

Портал DOU оприлюднив щорічні результати опитування співробітників українських IT-компаній. Цього року 23,7 тис. спеціалістів оцінили 1,4 тис. компаній.

За результатам голосування було складено рейтинг найкращих роботодавців України. Оцінки ставили за п’ятьма блоками питань:

компенсація;

умови праці;

проєкт;

кар’єра;

лояльність.

Компанії були розбиті на категорії, відповідно до кількості співробітників:

від 81 до 200 осіб;

від 200 до 800 осіб;

від 800 до 1,5 тис. осіб;

понад 1,5 тис. осіб.

Категорія «понад 1,5 тис. осіб»

Цього року найкращою у найбільшій категорії стала компанія Intellias. Торік вона була на другому місці.

Слідом за Intellias з мінімальним відривом йде N-iX. Обидві компанії зі Львова.

На третьому місці — Genesis — переможець 2020 року.

Категорія «від 800 до 1,5 тис. осіб»

Трійка переможців категорії «від 800 до 1,5 тис. осіб»:

Andersen;

Squad;

Plarium.

Цікаво, що саме в цій категорії три компанії із топ-5 «продуктові».

Категорія «від 200 до 800 осіб»

Другий рік поспіль перемога за компанією Terrasoft, яка в рейтингу представлена з 2013 року і майже щороку потрапляла до п’ятірки найкращих у своїй категорії.

На другому і третьому місцях — Allstarsit і Computools.

Категорія «від 81 до 200 осіб»

Codemotion є незмінним переможцем рейтингу у своїй категорії третій рік поспіль.

На другій сходинці — львівська компанія Crunch, з однаковою кількістю балів, але з меншою кількістю анкет.

Замикає трійку Unicsoft.