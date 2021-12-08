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    Куди йти працювати: названі найкращі роботодавці України в сфері IT

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    Експерти назвали найкращих роботодавців України в сфері IT - Куди йти працювати: названі найкращі роботодавці України в сфері IT
    Експерти назвали найкращих роботодавців України в сфері IT
    фото з відкритих джерел

    Ресурс DOU назвав найкращих «технологічних» роботодавців в Україні у 2021 році

    Портал DOU оприлюднив щорічні результати опитування співробітників українських IT-компаній. Цього року 23,7 тис. спеціалістів оцінили 1,4 тис. компаній.

    За результатам голосування було складено рейтинг найкращих роботодавців України. Оцінки ставили за п’ятьма блоками питань:

    • компенсація;
    • умови праці;
    • проєкт;
    • кар’єра;
    • лояльність.

    Компанії були розбиті на категорії, відповідно до кількості співробітників:

    • від 81 до 200 осіб;
    • від 200 до 800 осіб;
    • від 800 до 1,5 тис. осіб;
    • понад 1,5 тис. осіб.

    Категорія «понад 1,5 тис. осіб»

    Цього року найкращою у найбільшій категорії стала компанія Intellias. Торік вона була на другому місці.

    Слідом за Intellias з мінімальним відривом йде N-iX. Обидві компанії зі Львова.

    На третьому місці — Genesis — переможець 2020 року.

    Категорія «від 800 до 1,5 тис. осіб»

    Трійка переможців категорії «від 800 до 1,5 тис. осіб»:

    • Andersen;
    • Squad;
    • Plarium.

    Цікаво, що саме в цій категорії три компанії із топ-5 «продуктові».

    Категорія «від 200 до 800 осіб»

    Другий рік поспіль перемога за компанією Terrasoft, яка в рейтингу представлена з 2013 року і майже щороку потрапляла до п’ятірки найкращих у своїй категорії.

    На другому і третьому місцях — Allstarsit і Computools.

    Категорія «від 81 до 200 осіб»

    Codemotion є незмінним переможцем рейтингу у своїй категорії третій рік поспіль.

    На другій сходинці — львівська компанія Crunch, з однаковою кількістю балів, але з меншою кількістю анкет.

    Замикає трійку Unicsoft.

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    Теги: інтернет
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    Куди йти працювати: названі найкращі роботодавці України в сфері IT