Куди йти працювати: названі найкращі роботодавці України в сфері IT
Ресурс DOU назвав найкращих «технологічних» роботодавців в Україні у 2021 році
Портал DOU оприлюднив щорічні результати опитування співробітників українських IT-компаній. Цього року 23,7 тис. спеціалістів оцінили 1,4 тис. компаній.
За результатам голосування було складено рейтинг найкращих роботодавців України. Оцінки ставили за п’ятьма блоками питань:
- компенсація;
- умови праці;
- проєкт;
- кар’єра;
- лояльність.
Компанії були розбиті на категорії, відповідно до кількості співробітників:
- від 81 до 200 осіб;
- від 200 до 800 осіб;
- від 800 до 1,5 тис. осіб;
- понад 1,5 тис. осіб.
Категорія «понад 1,5 тис. осіб»
Цього року найкращою у найбільшій категорії стала компанія Intellias. Торік вона була на другому місці.
Слідом за Intellias з мінімальним відривом йде N-iX. Обидві компанії зі Львова.
На третьому місці — Genesis — переможець 2020 року.
Категорія «від 800 до 1,5 тис. осіб»
Трійка переможців категорії «від 800 до 1,5 тис. осіб»:
- Andersen;
- Squad;
- Plarium.
Цікаво, що саме в цій категорії три компанії із топ-5 «продуктові».
Категорія «від 200 до 800 осіб»
Другий рік поспіль перемога за компанією Terrasoft, яка в рейтингу представлена з 2013 року і майже щороку потрапляла до п’ятірки найкращих у своїй категорії.
На другому і третьому місцях — Allstarsit і Computools.
Категорія «від 81 до 200 осіб»
Codemotion є незмінним переможцем рейтингу у своїй категорії третій рік поспіль.
На другій сходинці — львівська компанія Crunch, з однаковою кількістю балів, але з меншою кількістю анкет.
Замикає трійку Unicsoft.
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