Сміх крізь сльози: названо найпопулярніші емодзі року

Експерти назвали найпопулярніші ідеограми, які у 2021 році користувачі інтернету використовували замість слів

Експерти Unicode Consortium – компанії, що спеціалізується на цифровій обробці мов – склали рейтинг найпопулярніших у 2021 році емодзі – ідеограм, які користувачі інтернету використовують замість слів.

Перше місце за підсумками року зайняв смайлик «сміх крізь сльози».

На другому місці – ідеограма «червоне серце».

Третю сходинку зайняв ще один смайлик, що «регоче». Але цього разу без сліз.

Четверте місце зайняв великий палець, що стирчить догори і символізує схвалення.

П’ятірку найпопулярніших ідеограм замикає смайлик, що плаче.

Експерти підрахували, що всього існує більше 3,6 тис. ідеограм. Але 82% користувачів інтернету застосовують лише сотню.

Рейтинг емодзі 2021

Зазначається, що в рейтингу видно цікаву тенденцію: найпопулярніші емодзі являють собою загальні концепції, що застосовуються в різних ситуаціях. Наприклад, найпопулярніший смайлик у розділі частин тіла (крім долонь) – біцепс. Він використовується як символ сили, успіху, спортивних здобутків і навіть вакцинації.

У категорії квітів та рослин лідирує букет, що символізує вітання, святкування, а також подарунки та настрій.

Найменш популярна категорія – прапори країн, хоча в ній нараховується 258 емодзі.

В організації Unicode Consortium є спеціальна комісія, яка перевіряє заявки на нові смайлики та використовує отриману статистику для кращого розуміння потреб користувачів. Перевага надається емодзі з широким контекстним використанням та перспективою світової популярності.