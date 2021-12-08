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    Сміх крізь сльози: названо найпопулярніші емодзі року

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    Експерти назвали найпопулярніші емодзі 2021 року - Сміх крізь сльози: названо найпопулярніші емодзі року
    Експерти назвали найпопулярніші емодзі 2021 року
    фото з відкртих джерел

    Експерти назвали найпопулярніші ідеограми, які у 2021 році користувачі інтернету використовували замість слів

    Експерти Unicode Consortium – компанії, що спеціалізується на цифровій обробці мов – склали рейтинг найпопулярніших у 2021 році емодзі – ідеограм, які користувачі інтернету використовують замість слів.

    • Перше місце за підсумками року зайняв смайлик «сміх крізь сльози».
    • На другому місці – ідеограма «червоне серце».
    • Третю сходинку зайняв ще один смайлик, що «регоче». Але цього разу без сліз.
    • Четверте місце зайняв великий палець, що стирчить догори і символізує схвалення.
    • П’ятірку найпопулярніших ідеограм замикає смайлик, що плаче.

    Експерти підрахували, що всього існує більше 3,6 тис. ідеограм. Але 82% користувачів інтернету застосовують лише сотню.

    Рейтинг емодзі 2021
    Рейтинг емодзі 2021

    Зазначається, що в рейтингу видно цікаву тенденцію: найпопулярніші емодзі являють собою загальні концепції, що застосовуються в різних ситуаціях. Наприклад, найпопулярніший смайлик у розділі частин тіла (крім долонь) – біцепс. Він використовується як символ сили, успіху, спортивних здобутків і навіть вакцинації.

    У категорії квітів та рослин лідирує букет, що символізує вітання, святкування, а також подарунки та настрій.

    Найменш популярна категорія – прапори країн, хоча в ній нараховується 258 емодзі.

    В організації Unicode Consortium є спеціальна комісія, яка перевіряє заявки на нові смайлики та використовує отриману статистику для кращого розуміння потреб користувачів. Перевага надається емодзі з широким контекстним використанням та перспективою світової популярності.

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    Теги: інтернет
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    Сміх крізь сльози: названо найпопулярніші емодзі року