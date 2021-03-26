Режим «інкогніто» в браузері: чи здатен він захистити вас в інтернеті

Про ваші дії прекрасно інформовані і сайти які ви відвідуєте

Сучасні інтернет-браузери пропонують, так званий, режим «інкогніто». Але чи дійсно він захищає особисті дані користувача

Режим «інкогніто» здатен дати деяку приватність в мережі. Але панацеєю для повної безпеки, нажаль він бути не може. Розповімо докладно чому так.

Отже, в режимі Інкогніто ваш браузер:

не веде запис історії переглядів;

не зберігає пошукові запити;

не зберігає файли cookie;

не записує нові паролі;

не зберігає тимчасові файли і кеш сайтів;

не записує дані в формах на сайтах.

Часто користувачі думають, що крім них ніхто не знає про те, які сайти були відвідані і який контент переглянутий. І це велика помилка. Справа в тому, що ваш інтернет провайдер, адмін на роботі або власник Wi-Fi точки до якої ви підключилися, прекрасно ідентифікують вас і бачать всі ваші дії в мережі. Адже IP-адреса, з якого ви заходите в інтернет, залишається незмінною.

Про ваші дії прекрасно інформовані і сайти які ви відвідуєте. Хоч в цьому режимі браузер не зберігає файли cookie, проте сайт прекрасно розпізнає вас за індивідуальним відбитком браузера.

Для чого ж тоді потрібен режим «інкогніто»?

Головне його застосування – це приховування своїх дій в мережі від тих, з ким ви ділите один комп'ютер (батьки, дружина / чоловік, діти і так далі). Коли ви закриєте браузер, ні історія відвідувань, ні дані не будуть доступні іншим користувачам.

Інформація про завантажені файли також буде недоступна, але самі файли на комп'ютері, звичайно, залишаться. Інформація, яку ви вбиваєте в поля різних форм на сайтах, а також логіни і паролі, які ви використовуєте в цьому режимі браузер не запам'ятає.

Режим «інкогніто» зручний, якщо вам потрібно увійти на якийсь сервіс, але ви не хочете авторизуватися (або авторизуватися під іншим логіном). Якщо через звичайне вікно авторизація може спрацьовувати автоматично, конфіденційний режим допоможе цього уникнути.

Анонімність набагато краще забезпечують VPN-сервіси, які пропускають весь трафік через свої сервера з заміною вашої IP-адреси. Такі сервіси є як платні, так і безкоштовні - останні набагато популярніше, хоча не такі безпечні для користувачів з точки зору передачі конфіденційних даних.

Джерело: Chip