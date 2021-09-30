Легка здобич для шахраїв: названо найгірші паролі в інтернеті у 2021 році
Експерти з кібербезпеки назвали найгірші паролі року. Найбільш уразливим визнано слово password
Експерти ресурсу Securitylab поділилися свіжим рейтингом гірших паролів. Чарт був складений на основі згадок комбінацій у злитих в мережу хакерами базах даних зламаних акаунтів.
Найбільш банальним і тому найбільш уразливим паролем поточного року стало слово password, тобто «пароль» англійською. Його експерти зустріли приблизно 4,6 млн разів.
Це більш ніж у п'ятнадцять разів перевершує число згадок другого за популярністю поганого пароля 2021 року. Ним стала найпростіша цифрова комбінація – 123456. Вона виявлена в хакерських базах даних 295,2 тис. разів.
«Бронза» в цьому році дісталася подовженій версії попереднього героя – поєднанню цифр 12345678.
Четверте місце отримав пароль 123456789.
П'ятірку лідерів гірших паролів року замикає словосполучення bigbasket.
Всього експерти Securitylab вивчили більше 41 млн записів і виявили, що більш-менш оригінальні паролі використовувалися лише приблизно в половині випадків.
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