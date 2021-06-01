Експерти з кібербезпеки розповіли, як захистити дитину в інтернеті

Як мають поводитися діти в інтернеті

Українські спеціалісти з кібернетичної безпеки розповіли, як мають поводитися в інтернеті діти

Представники підрозділу поліції України, яке спеціалізується не кібернетичній безпеці, розповіли про основні правила онлайн-гігієни та дали поради батькам, як убезпечити своїх чад від зловмисників.

В кіберполіції вважають, що користуючись інтернетом, дітям завжди слід пам’ятати:

інформацію, яка потрапила в інтернет, дуже складно, а часом і взагалі неможливо видалити. Тому перш ніж опублікувати допис у соціальній мережі, коментар на форумі або залишити повідомлення на сайті, варто користуватися «правилом білборду» — уявити, що ця інформація знаходиться на великому білборді неподалік школи і подумати, чи комфортно, що її всі бачитимуть.

особисті дані потрібно тримати в секреті, особливо це стосується адреси, номеру мобільного телефона, банківських даних батьків;

до нових знайомств в інтернеті варто ставитися скептично, адже зловмисники в мережі можуть видавати себе за привітних однолітків та втиратися у довіру, переслідуючи власні інтереси.

Також, на думку поліцейських, батькам не варто забороняти дітям заводити власні акаунти у соцмережах. Натомість потрібно сформувати тактику поведінки у віртуальному просторі: