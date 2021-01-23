Небезпечний челендж в TikTok: смерть 10-річної дівчинки збурила Італію

У зв'язку з трагедією влада Італії до 15 лютого заблокувала неперевірені акаунти користувачів соцмережі

Учасникам челенджу пропонувалося накинути ремінь навколо шиї і затримати дихання під час запису відео

В Італії 10-річна дівчинка взяла участь в небезпечному челенджі в додатку TikTok і загинула. У зв'язку з цим влада країни заблокували акаунти всіх користувачів соцмережі, чий вік неможливо документально перевірити.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у Палермо (Сицилія) дитина померла від асфіксії під час виконання виклику на витривалість під назвою блекаут. В його рамках учасникам пропонувалося накинути ремінь навколо шиї і затримати дихання під час запису відео. Дівчинку виявила у ванній кімнаті її п'ятирічна сестра, поруч з нею лежав телефон. В результаті юна користувачка соцмережі померла в лікарні.

«Неперевірені облікові записи користувачів будуть відключені як мінімум до 15 лютого», – вказало італійське відомство із захисту персональних даних.

TikTok заявив, що компанії не вдалося знайти який-небудь контент, який міг би спонукати дівчинку брати участь в цьому челенджі. Проте соцмережа висловила готовність допомагати владі в розслідуванні можливого підбурювання до самогубства.

«Безпека спільноти TikTok – наш абсолютний пріоритет, в зв'язку з цим ми не дозволяємо будь-який контент, який заохочує або просуває небезпечну поведінку», – підкреслив представник TikTok.

Варто нагадати, що у 2019 житель Індії загинув при зйомці відео для додатка TikTok. 20-річний хлопець спробував зробити сальто і впав на шию, пошкодивши хребет. Медики вісім днів боролися за його життя, проте юнак помер. Відзначалося, що у нього не було смартфона, а відео для TikTok записували його друзі. Хлопець мріяв прославитися і потрапити в танцювальне шоу.

До слова, українські курсантки з Харкова оскандалилися через відео в TikTok з російським поліцейським.

Схожий інцидент трапився з курсантками Харківського університету наприкінці 2020 року. Тоді їхнє відео обурило українців та спричинило скандал. Студентки опублікували кадри, на яких танцюють під пісню «Наколочки» російського гурту «Воровайки», яким заборонено виступати в Україні.