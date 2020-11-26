TikTok введе нову функцію для людей, які страждають від епілепсії

Так, коли користувач натрапить на мерехтливе відео, додаток запропонує пропустити всі подібні відео

Китайська соцмережа TikTok найближчими тижнями запустить нову функцію, яка дозволить приховувати відео, що можуть спровокувати епілептичний напад. Про це повідомляє BBC.

Декілька місяців тому соцмережа вже почала позначати відео, які мають ефект блимання. Раніше у TikTok інтернет-тролі спеціально викладали відео, що блимають, та ставили хештеги, пов'язані з епілепсією. Тепер соцмережа також попереджає про те, що користувач завантажує відео, яке може спровокувати напад епілепсії.Нова функція називається «Пропустити все» («Skip All»). Коли користувач натрапить на мерехтливе відео, додаток запропонує пропустити всі подібні відео.

За даними Epilepsy Foundation, однієї з організацій, з якими консультувався TikTok, у світі приблизно 65 мільйонів людей з епілепсією. У соціальній мережі хочуть бути «доступними для всіх», також у TikTok вважають, що вони можуть бути «рятувальним кругом» для людей з епілепсією.

У TikTok закликали представників інших соцмереж теж попереджати про мерехтливі відео, які можуть спровокувати епілептичний напад.

Епілепсія – це хронічний розлад мозкової діяльності, для якого характерні напади, що повторюються, пише українське МОЗ.

Ці напади проявляються як короткочасні мимовільні судоми у якійсь із частин тіла або ж по всьому тілу. Іноді людина може зомліти чи втратити контроль за функціями кишківника або сечового міхура.

У МОЗ рекомендують при першій допомозі у разі нападу епілепсії перевернути людину на бік та покласти щось м'яке під голову, щоб уникнути травми. Закликають не класти людині нічого в рот, бо це може травмувати людини, а також не намагатися зупинити напад – він має самостійно завершитися.

Нагадаємо, що влада США знову відклала блокування TikTok.