TikTok назвав найпопулярніше відео 2020 року

Популярність до неї прийшла менш ніж за місяць

Поарч набула популярності, набрала мільйони переглядів і запустила челендж

Короткий ролик з дівчиною, на ім'я Белла Поарч, в якому вона киває у такт пісні M to the B, став головним вірусним відео у соцмережі TikTok за 2020 рік. Про це повідомляється на сайті компанії.

Завдяки публікації, Поарч набула популярності, набрала мільйони переглядів і запустила челендж, учасники якого повторювали рухи дівчини.

Популярність до неї прийшла менш ніж за місяць: у кінці липня на неї були підписані близько мільйона осіб, зараз число її підписників досягли 45,4 мільйона.

Після відео Поарч друге за популярностю посів ролик тіктокера з ніком 420Doggface208. Він зняв себе під час поїздки на скейтборді з пляшкою соку у руках під пісню Dreams групи Fleetwood Mac. Трійку замикає блогерша Кейтлін Райлі з пародією на «того самого колегу по роботі, якого всі ненавидять» під час спілкування у Zoom.

TikTok став вкрай популярний у період пандемії. Підсумковий рейтинг складався не тільки на основі переглядів, а й з урахуванням показника впливу на аудиторію.

Нагадаємо, що TikTok введе нову функцію для людей, які страждають від епілепсії.

До слова, соцмережа TikTok розширила функції для батьківського контролю.

Крім того, президент США Дональд Трамп видав указ, який із 20 вересня забороняв використання в країні китайських додатків TikTok і WeChat.

Згодом міністерство торгівлі США відклало введення заборони на скачування та роботу китайського додатку TikTok до 27 вересня.

Зазначимо, 20 вересня Трамп «благословив» покупку американського сегмента додатку TikTok корпорацією Oracle.

Раніше міністерство торгівлі США оголосило про заборону з 20 вересня транзакцій через мобільні додатки WeChat та TikTok.

Нагадаємо, що 14 вересня компанія Oracle підтвердила угоду з TikTok. Сторони оформили угоду як «технічне партнерство».

Згодом стало відомо, що президент США Дональд Трамп не має наміру ставити свій підпис під угодою з придбання американською корпорацією Oracle відеосервісу TikTok, якщо китайська ByteDance збереже контрольний пакет акцій соцмережі в США.

Раніше Трамп заявив, що рішення щодо угоди компаній Oracle і TikTok буде прийнято дуже скоро. За його словами, він розгляне це питання разом зі співзасновником, головою ради директорів Oracle Ларрі Елісоном.

Зазначимо, що спецслужби США стверджують, що керівництво TikTok передає китайській владі персональні дані користувачів і займається пропагандою.

До слова, китайська компанія ByteDance оцінила TikTok у $60 млрд.