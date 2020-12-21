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    «Наколочки, гоп татуировочки»: майбутні поліціянтки у Харкові витанцьовували під блатні пісні «Воровайок»

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    Керівництву вишу не до сміху - дівчата танцювали під співи російського гурту, який раніше співав, що&nbsp;&laquo;если будет надо &ndash; заберем Одессу&raquo; - «Наколочки, гоп татуировочки»: майбутні поліціянтки у Харкові витанцьовували під блатні пісні «Воровайок»
    Керівництву вишу не до сміху - дівчата танцювали під співи російського гурту, який раніше співав, що «если будет надо – заберем Одессу»
    Скріншот

    Жіночий гурт «Воровайки» виконує російський шансон – тобто блатні пісні, які оспівують популярне в країні-агресорці тюремне життя

    Службове розслідування розпочалося у Харківському національному університеті внутрішніх справ щодо скандального відео, на якому курсантки цього вишу танцюють під музику російського гурту «Воровайки». Дівчата обрали для виступу пісню «Наколочки».

    «Свій феєричний танок вони виконують у курсантській уніформі у казармі. Ймовірно, це було зроблено заради жарту та тіктоку, але керівництву вишу зовсім не смішно» – почали розслідування.

    Відео розлетілось у соцмережах тікток та телегра. На ньому п’ятеро дівчат танцюють під пісню «Наколочки», де звучить уривок зі словами: «Я хорошая такая маменькина деточка, просто вся в татуировках милая студенточка. Наколочки-наколочки, гоп татуировочки».

    Жіночий гурт «Воровайки» виконує російський шансон – тобто блатні пісні, які оспівують популярне в країні-окупанті тюремне життя. Також гурт відзназчився українофобським контентом. У репертуарі гурту є пісня з такими словами: «Курица – не птица, хохлы – не заграница. Крым теперь ночами Порошенко снится» і з такими словами: «Смелости нам хватит, хватит интересу, если будет надо – заберем Одессу».

    19 грудня 2019 року СБУ повідомила, що учасницям гурту заборонено в’їзд на територію України.

    Теги: Харків Росія СБУ пропаганда розслідування поліція
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