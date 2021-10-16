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    Один з найкрасивіших видів тварин може зникнути до кінця століття. Названо причину

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    Полярні ведмеді можуть скоро зникнути з лиця Землі - Один з найкрасивіших видів тварин може зникнути до кінця століття. Названо причину
    Полярні ведмеді можуть скоро зникнути з лиця Землі
    Фото: Florian Ledoux

    За даними вчених, вже до кінця століття з лиця Землі можуть зникнути дивовижні полярні ведмеді

    Нове дослідження показало невтішний прогноз. Вчені впевнені: якщо темпи глобального потепління не сповільняться, з лиця Землі зникнуть одні з найкрасивіших створінь на планеті – білі ведмеді.

    Починаючи з моменту перших супутникових спостережень у 1979 році арктичний лід безупинно скорочується. Щороку він проходить цикл танення навесні й нового намерзання восени та взимку, однак з кожним разом його максимальні межі й товщина стають все меншими.

    Причина тому – вуглекислий газ та інші парникові гази, що дедалі більше сприяють нагріванню атмосфери.

    Останнім крижаним районом сьогодні називають регіон, що містить найстаріший і найтовстіший – до 4 метрів – лід Арктики. Він займає площу близько мільйона квадратних кілометрів від західного узбережжя Канадського Арктичного архіпелагу до північного узбережжя Гренландії та є домівкою для великої кількості тварин.

    Сьогодні найоптимістичніший сценарій зміни клімату передбачає різке зменшення товщини льоду до 2050 року і повне його зникнення до 2100 при найгіршому.

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    Один з найкрасивіших видів тварин може зникнути до кінця століття. Названо причину
    Один з найкрасивіших видів тварин може зникнути до кінця століття. Названо причину
    Один з найкрасивіших видів тварин може зникнути до кінця століття. Названо причину
    Один з найкрасивіших видів тварин може зникнути до кінця століття. Названо причину
    Один з найкрасивіших видів тварин може зникнути до кінця століття. Названо причину
    Один з найкрасивіших видів тварин може зникнути до кінця століття. Названо причину
    Один з найкрасивіших видів тварин може зникнути до кінця століття. Названо причину
    Один з найкрасивіших видів тварин може зникнути до кінця століття. Названо причину
    Один з найкрасивіших видів тварин може зникнути до кінця століття. Названо причину
    Один з найкрасивіших видів тварин може зникнути до кінця століття. Названо причину
    Один з найкрасивіших видів тварин може зникнути до кінця століття. Названо причину
    Один з найкрасивіших видів тварин може зникнути до кінця століття. Названо причину
    Один з найкрасивіших видів тварин може зникнути до кінця століття. Названо причину
    Один з найкрасивіших видів тварин може зникнути до кінця століття. Названо причину
    Один з найкрасивіших видів тварин може зникнути до кінця століття. Названо причину
    Один з найкрасивіших видів тварин може зникнути до кінця століття. Названо причину

    Відсутність крижаного покриву матиме згубні наслідки для флори й фауни. Фотосинтезуючі водорості, крихітні ракоподібні, риби, тюлені, нарвали, гренландські кити, нерпи та інші живі організми цього регіону або вимруть, або будуть змушені пристосовуватися до життя в інших регіонах планети.

    Тварини, що мешкають на крижаному покриві й полюють на рибу у глибоких водах, почнуть голодувати. У результаті це призведе спочатку до різкого зниження популяції, а пізніше й узагалі до їх зникнення.

    Такими тваринами є й білі ведмеді. Одним з варіантів їхнього виживання вчені називають схрещування з ведмедями гризлі. Річ у тім, що ареали їхнього проживання розширюються на північ у міру потепління клімату.

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    Джерело: 24 канал

    Теги: екологія
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    Один з найкрасивіших видів тварин може зникнути до кінця століття. Названо причину