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    Перша країна у світі майже перейшла на електромобілі

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    Норвегія майже перейшла на електромобілі - Перша країна у світі майже перейшла на електромобілі
    Норвегія майже перейшла на електромобілі
    Фото з відкритих джерел

    В одній з європейських країн частка електромобілів сягнула майже 80%

    Першою країною світу, яка майже відмовилася від дизельних та бензинових автомобілів, стала Норвегія. У вересні частка електромобілів у загальній структурі продажів нових авто у країні сягнула майже 80%. А якщо враховувати і гібридні моделі, то частка електрофікованих машин складатиме понад 90%, повідомляє інформагентство Reuters.

    Найбільше електромобілів у Норвегії продає Tesla, яка займає приблизно третину ринку.

    Найпопулярнішою моделлю є кросовер Tesla Model Y. На другому місці теж Tesla – седан Model 3.

    Також до п’ятірки бестселерів за результатами вересня увійшли Skoda Enyaq, Toyota RAV4 Prime (гібрид, що заряджається від розетки) та Audi e-tron.

    Сьогодні Норвегія – світовий лідер з електрифікації автомобільного парку. За планами норвезьких властей, до 2025 року у країні не повинно залишатися автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

    Проте, за прогнозами експертів, повністю перейти на електромобілі Норвегія може вже наступного року.

    Треба відзначити, що любов норвежців до електромобілів має фінансове підґрунтя. Справа у тому, що через високі податки бензинові та дизельні автомобілі в Норвегії купувати невигідно.

    Наприклад, Toyota Land Cruiser Prado – найпопулярніший позашляховик в Україні – у нас коштує близько €38 тис. У Норвегії за нього доведеться заплатити близько €70 тис.

    Ще один показовий приклад – Volkswagen Touareg. В Україні кросовер з 3-літровим дизельним мотором коштує від €50 тис. Ціна в Норвегії – €95 тис. За такі гроші норвежці вже можуть собі дозволити Porsche Taycan.

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    Теги: Електромобілі
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    Перша країна у світі майже перейшла на електромобілі