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    Презентовано перший розумний годинник з вимірювачем кров’яного тиску

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    Годинник&nbsp;Huawei вміє вимірювати кров'яни тиск - Презентовано перший розумний годинник з вимірювачем кров’яного тиску
    Годинник Huawei вміє вимірювати кров'яни тиск
    фото з відкритих джерел

    Китайська Huawei представила Watch D: перший смартгодинник з вимірювачем кров’яного тиску

    Компанія Huawei представила новий розумний годинник Watch D, головною особливістю якого є здатність вимірювати кров’яний тиск та робити електрокардіограму. Ба більше, пристрій був сертифікований Бюро санітарного нагляду за якістю Управління контролю за продуктами та ліками Китаю як медичний пристрій другого класу.

    Huawei Watch D оснащено мініатюрним датчиком тиску та мікрокомпресором, які вимірюють артеріальний тиск з похибкою в межах ±3 мм ртутного стовпа, при цьому манжета вбудована в ремінець, як у звичайного апарату для вимірювання артеріального тиску.

    Пристрій має режим нагадування про необхідність вимірювати артеріальний тиск щодня, особливо ввечері, що корисно для людей із гіпертонією. З іншого боку, спеціальні алгоритми здійснюють безперервний моніторинг стану здоров’я усіх власників.

    Ще один цікавий момент – наявність датчика ЕКГ, який будує електрокардіограму, створює звіти в режимі реального часу та стежить за здоров’ям серця. Кардіограми, зроблені Watch D, можуть бути негайно надіслані лікарю для аналізу з метою вироблення рекомендацій щодо покращення здоров’я.

    Watch D виготовлений з авіаційного алюмінію та мають захист IP68. Годинник оснащений 1,64-дюймовим Amoled-екраном з роздільною здатністю 280×456 пікселів. Є NFC, Bluetooth 5.1, GPS, монітор серцевого ритму та термометр. На одному заряді пристрій працює протягом 7 днів.

    Продажі Huawei Watch D спочатку почалися в Китаї за ціною близько $470.

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    Теги: гаджет Huawei
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    Презентовано перший розумний годинник з вимірювачем кров’яного тиску