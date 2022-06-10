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    HiTech

    Шмигаль пообіцяв фінансову підтримку початківцям у ІТ

    Бюджет програми на рік &mdash; 10 млрд грн - Шмигаль пообіцяв фінансову підтримку початківцям у ІТ
    Бюджет програми на рік — 10 млрд грн
    фото з відкритих джерел

    Український фонд стартапів буде викуповувати частку в новостворених компаній

    Держава максимально зацікавлена у створенні українських стартапів і готова вкладати в це гроші. На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів України 10 червня.

    «Український фонд стартапів буде викуповувати частку в новостворених компаній. Програма спрямована на ІТ-підприємців – початківців, які мають ідею створення технологічного стартапу та шукають фінансування на стадію створення тестової моделі», — зазначив очільник уряду.

    За словами прем’єр-міністра, ці гроші можна буде направляти лише на розвиток, найм співробітників, підготовку моделі та початкове фінансування. Бюджет програми на рік — 10 млрд грн. Пріоритет надаватиметься експортоорієнтованим компаніям.

    Шмигаль зауважив, що у 2021 році кількість ІТ-фахівців в Україні зросла на рекордні 50 тисяч людей, але багато компаній все одно мали дефіцит кадрів. ІТ-спеціалісти, за його словами, в останні роки стали справжнім середнім класом в Україні, а тому держава хоче збільшити увагу до сектору і допомогти тим, хто хоче піти в ІТ.

    «Українці, які бажають отримати кваліфікацію junior developer, графічний дизайнер або іншої технічної спеціальності, матимуть змогу отримати грант, який можна буде витратити лише на навчання на ІТ-курсах. Держава виділить фінансування для 60 тисяч українців, які зможуть після цього знайти роботу в цій сфері», — відзначив очільник уряду.

    Шмигаль наголосив, що ці грантові програми можуть стати справжнім драйвером зростання для економіки: «Це мотивація для людей залишатися і працювати в Україні. Працювати задля нашої перемоги зараз, а також для розбудови сильної України в майбутньому».

    Нагадаємо, раніше Google створив спеціальний фонд та запустив грантову програму для українських стартапів. Розмір фонду підтримки українських стартапів від Google становить $5 млн. Допомогу отримають приблизно 50 компаній, заснованих в Україні протягом 2022 року.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Шмигаль пообіцяв фінансову підтримку початківцям у ІТ