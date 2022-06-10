Шмигаль пообіцяв фінансову підтримку початківцям у ІТ

Український фонд стартапів буде викуповувати частку в новостворених компаній

Держава максимально зацікавлена у створенні українських стартапів і готова вкладати в це гроші. На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів України 10 червня.

«Український фонд стартапів буде викуповувати частку в новостворених компаній. Програма спрямована на ІТ-підприємців – початківців, які мають ідею створення технологічного стартапу та шукають фінансування на стадію створення тестової моделі», — зазначив очільник уряду.

За словами прем’єр-міністра, ці гроші можна буде направляти лише на розвиток, найм співробітників, підготовку моделі та початкове фінансування. Бюджет програми на рік — 10 млрд грн. Пріоритет надаватиметься експортоорієнтованим компаніям.

Шмигаль зауважив, що у 2021 році кількість ІТ-фахівців в Україні зросла на рекордні 50 тисяч людей, але багато компаній все одно мали дефіцит кадрів. ІТ-спеціалісти, за його словами, в останні роки стали справжнім середнім класом в Україні, а тому держава хоче збільшити увагу до сектору і допомогти тим, хто хоче піти в ІТ.

«Українці, які бажають отримати кваліфікацію junior developer, графічний дизайнер або іншої технічної спеціальності, матимуть змогу отримати грант, який можна буде витратити лише на навчання на ІТ-курсах. Держава виділить фінансування для 60 тисяч українців, які зможуть після цього знайти роботу в цій сфері», — відзначив очільник уряду.

Шмигаль наголосив, що ці грантові програми можуть стати справжнім драйвером зростання для економіки: «Це мотивація для людей залишатися і працювати в Україні. Працювати задля нашої перемоги зараз, а також для розбудови сильної України в майбутньому».

Нагадаємо, раніше Google створив спеціальний фонд та запустив грантову програму для українських стартапів. Розмір фонду підтримки українських стартапів від Google становить $5 млн. Допомогу отримають приблизно 50 компаній, заснованих в Україні протягом 2022 року.