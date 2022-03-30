Google виділяє $5 млн на підтримку українських стартапів

Пріоритетом будуть компанії, які мають місію соціального вплив

Допомогу отримають приблизно 50 компаній

Google створив спеціальний фонд та запустив грантову програму для українських стартапів. Про це сказано на сайті компанії.

Розмір фонду підтримки українських стартапів від Google становить $5 млн. Допомогу отримають приблизно 50 компаній, засновані в Україні протягом 2022 року.

Також стартапи отримають підтримку Google-менеджерів. Фінансові інвестиції розраховані на допомогу українським підприємцям з метою підтримки та розвитку стартапів; будівництво фундаменту для післявоєнного відновлення економіки.

Головні вимоги: стартапи мають бути засновані та базуватися в Україні до 24 лютого 2022 року, пріоритетом будуть компанії, які мають місію соціального вплив.

Подати заявку на грант для стартапа можна за вказаним гіперпосиланням.

Нагадаємо, що в Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.