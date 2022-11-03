Верифікація у Twitter за $8. Маск відреагував мемами на скандал

Ілон Маск не полишає спроб переконати користувачів Twitter, що $8 – це невелика плата за синю галочку

Новий власник компанії Twitter Ілон Маск продовжує вести дискусію з користувачами соцмережі щодо запровадження платної верифікації. Донести до опонентів свою позицію Маск вирішив мемами.

Американський підприємець пропонує користувачам платити за синю галочку $8 на місяць. Одним із мемів Маск нагадав, що стільки ж може коштувати чашка кави, натякаючи, що така сума не є суттєвою.

Ще одним мемом Маск зазначив, що люди можуть продовжувати безкоштовно користуватися соцмережею, однак без синьої галочки.

Зазначимо, новина про можливість запровадження платної верифікації у Twitter викликала обурення серед користувачі соцмережі. Зокрема, американський письменник Стівен Кінг висловив своє незадоволення новиною про те, що доведеться платити $20 щомісяця за верифікацію у Twitter. На думку Кінга, це занадто дорого.

«20 доларів на місяць, щоб зберегти мій блакитний чек? До біса, нехай вони мені платять. Якщо це запровадять, я збанкрутую», – написав Кінг.

У відповідь на допис письменника Маск відповів, що треба якось оплачувати рахунки, і почав торгуватися, запропонувавши $8.

Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск купив соцмережу Twitter. Про це Маск написав на своїй сторінці, опублікувавши відповідне відео. Маск розмістив відео, на якому входить до штаб-квартири Twitter з особистим рукомийником.

Маск пояснив, що придбав соціальну мережу Twitter, щоб мати цифрову платформу для обговорення.

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що новий керівник компанії Twitter Ілон Маск планує додати платні відео до своєї соцмережі.

Угоду про покупку Twitter Маск уклав у квітні, але пізніше вирішив відмовитися від придбання. Одним із приводів стало те, що представники Twitter не надали йому дані про спам-боти та підроблені акаунти. Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що він орієнтувався також на дії Путіна щодо війни в Україні.